英国首相：英欧未来关系谈判形势严峻

新华社伦敦12月17日电（记者王慧慧 金晶）英国首相约翰逊17日说，目前英国和欧盟以贸易协议为核心的未来关系谈判形势严峻。除非欧盟立场发生重大改变，否则很可能无法达成协议。

约翰逊17日晚与欧盟委员会主席冯德莱恩就未来关系谈判通电话。英国首相府发言人随后在一份声明中说，英方认为公平竞争环境和渔业问题仍是谈判的棘手问题。

约翰逊表示，在公平竞争环境议题上，英国已尽一切努力满足欧盟提出的合理要求，尽管分歧缩小，但在一些根本问题上仍然困难重重。此外，如果英国作为主权国家无法掌控自己水域的准入权，并且渔业配额严重不利于本国产业，英国将不能接受这种状况。

冯德莱恩则在社交媒体上发文，欢迎欧英双方在许多问题上取得实质性进展。她同时表示，双方仍需弥合巨大分歧，尤其是在渔业方面，这将非常具有挑战性。

欧洲议会17日表示，希望欧英双方能在20日前达成协议，否则将没有足够时间批准。英国政府说，尽管英国议会已开始圣诞假期休会，如果达成协议，议员们将被紧急召回。

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。双方3月启动以贸易协议为核心的未来关系谈判，期待在过渡期内达成协议。若未达成协议，双方贸易自2021年起将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税等安排。

(责编：艾雯、燕勐)