耿爽呼吁国际社会助力阿富汗和平和解进程

人民网联合国12月17日电（记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽17日表示，国际社会需要加大关注和投入阿富汗和平和解进程，继续支持阿富汗安全部队加强能力建设，打击恐怖活动，保护平民安全，改善安全局势。

当日，联合国安理会召开阿富汗问题视频公开会。耿爽在会上发言说，当前，阿富汗和平和解进程进入关键时期，攸关其前途命运。中方欢迎9月12日在多哈启动的首次阿富汗人内部谈判，祝贺谈判双方日前就谈判准则达成一致。下阶段，谈判将进入实质讨论，难度随之上升，双方需要展现更多政治智慧和政治决心，国际社会需要加大关注和投入。

耿爽指出，历史一再证明，阿富汗问题只能通过政治方式解决，武力只会让阿富汗在战争中越陷越深。中方希望双方巩固积极势头，秉持建设性姿态，坚持不懈谈下去，争取谈出结果，谈出和平，早日找到政治解决阿富汗问题的有效方案。

耿爽说，中方认为，阿未来安排应具备广泛代表性和包容性，让阿各党团、各民族、各教派都能平等参与，共享国家权力。国际社会应充分尊重阿富汗人民的意愿，确保谈判进程“阿人主导、阿人所有”，任何外部力量都不应强加于人，也不应谋取私利。

耿爽指出，1988委员会为促进阿和平稳定发挥了积极作用。中方支持委员会继续根据安理会授权履职，助力阿富汗和平和解进程。中方支持1988委员会监督小组授权延期。

耿爽说，当前，阿富汗国内暴力水平仍居高不下。联合国秘书长报告指出，今年10月发生的暴力事件为2007年以来最多。国际社会应继续支持阿富汗安全部队加强能力建设，打击恐怖活动，保护平民安全，改善安全局势。中方呼吁阿各方积极响应秘书长全球停火倡议，尽快停火止暴。在当前安全形势下，外国部队从阿富汗撤军应本着有序、负责任的原则，避免留下安全真空，损及阿富汗及地区国家利益。

耿爽说，刚才阿富汗青年代表在通报中控诉了外国驻军在阿富汗的各种犯罪行为，反映了阿富汗人民的心声。所有这些罪行应被彻底追查，所有犯罪人员应被绳之以法，国际社会应给阿富汗人民一个公平正义的交代。

耿爽表示，发展是解决一切问题的总钥匙。阿富汗实现可持续和平离不开经济社会发展。国际社会应帮助阿富汗落实好2021-2025年《国家和平与发展框架》，解决贫困、难民、毒品等一系列棘手难题。应支持阿富汗参与区域合作和互联互通，帮助阿释放地缘优势，早日摆脱贫困束缚，实现稳定与繁荣。

耿爽表示，中国一直积极支持阿富汗经济社会发展，在共建“一带一路”框架下，帮助阿富汗深化同地区国家的互联互通和经贸合作。12月9日，中国、阿富汗和中亚五国举行贸易与互联互通副外长级视频会议，搭建地区合作新平台，这对于促进地区经济复苏、维护地区稳定与繁荣具有积极意义。中方赞赏联阿援助团倡议成立由阿富汗六个邻国驻阿使馆参加、旨在推动区域合作和互联互通的工作组，中方期待工作组取得具体成果，愿同有关各方共同努力，为阿富汗经济社会发展和民生改善作出贡献。

耿爽指出，刚才阿富汗青年代表讲到青年在阿富汗的处境和诉求。中方高度重视青年在阿富汗的独特地位作用，对阿富汗青年的遭遇深表同情，呼吁让他们更好地参与阿和平和解进程与经济社会建设。中方长期以来一直为促进阿青年更好发展提供支持，帮助他们解决健康、教育、就业等问题。近年来在中方援助下，阿国家职业技术学院、喀布尔大学综合教学楼等一批项目陆续实施。2017年以来，中方将近200名阿先天心脏病患儿送到中国救治，并提供全套的术后康复检查，得到阿各界广泛好评。新冠肺炎疫情暴发以来，中方向阿方提供多批抗疫物资援助，派出医疗专家组，并将继续提供更多帮助，让包括青年人在内的阿富汗民众早日战胜病毒。

耿爽表示，中方将一如既往做阿富汗和平和解进程的支持者、斡旋者、便利提供者，愿为阿人内部对话提供平台，继续同各方在上海合作组织-阿富汗联络组、中阿巴三方对话等机制下密切沟通。中方将继续支持联阿援助团在阿富汗问题上发挥重要作用，同国际社会一道为阿富汗实现和平和解、发展繁荣作出更大贡献。

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