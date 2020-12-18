创造更多科技自立自强的中国经典（望海楼）

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂，关键核心技术是国之重器。中共十九届五中全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，并将“关键核心技术实现重大突破”列入2035年远景目标。

12月17日凌晨，嫦娥五号返回器携带月球样品安全着陆，嫦娥五号任务取得圆满成功，中国探月工程“绕、落、回”三步走规划如期“收官”。这是在中共十九届五中全会闭幕后，中国科技继成功实现“奋斗者”号万米级载人深潜后，取得的又一重大胜利，是诠释和落实中共十九届五中全会精神的又一经典之作。

提升科技自主创新能力，尽快突破关键核心技术，既是关系我国发展全局的重大问题，也是形成以国内大循环为主体的关键之所在。眼下，于危机中育先机、于变局中开新局，实现格局重塑、优势再造，比拼的是眼光、能力与智慧，考验的是信心、韧劲与追求。

科技创新本就具有灵感瞬间性、方式随意性、路径不确定性的特点。颠覆性科技创新更为艰难，既需要皓首穷经的耐心，也需要光彩夺目的天分，可谓“九死一生”，可遇而不可急求，唯有久久为功并取得关键性突破，才有可能柳暗花明、渐臻堂奥，实现“从0到1”的跨越，成就创新发展之辉煌。

积跬步以致千里，汇涓滴而成江海。提升自主创新能力，攻克核心关键技术，必须坚定创新发展自信。创新自信不是夸夸其谈、好高骛远、守株待兔，而是实事求是、真抓实干、持之以恒，是干出来、拼出来的，更是文化自信之基础的民族自信的具体体现。坚定不移地走中国特色自主创新道路，是我国科技创新的制胜法宝。

万水千山，道不远人。实现科技自立自强，我们必须聚焦未来可能产生颠覆性和变革性技术的基础科学领域，强化重大原创性研究和前沿交叉研究，提升全民族的科学素养。只有固本强基，才能根深叶茂。科技创新从来就不是轻而易举、一蹴而就的，只有夯实基础，厚植全民族的科学素养，培育文理兼修的民族基因，才能在科技强国的征程中行稳致远，进而有为。

坚持科技自立自强，还要遵循历史前进逻辑、顺应时代发展潮流、呼应人民群众期待。要坚持“引进来”和“走出去”相结合，不断提升科技创新对外合作能力，积极构建“你中有我、我中有你、和衷共济、共赢发展”的科技创新命运共同体，以更加开放的姿态深度融入全球创新网络，在全方位、多领域、深层次的国际科技合作体系中实现更高质量的发展。

古往今来，正是永不停步的“变革和创新”推动着人类文明的进步，自然科学的历史才是人类真正的历史。坚持科技自立自强，既是我们坚定的选择，也是唯一的选择。一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。“十四五”即将起航，面对全球科技竞争不断向基础研究前移以及国内国际双循环新发展格局，我们要以问题为导向、以需求为牵引，在创新主体、创新基础、创新资源、创新环境等方面持续用力，培育新一代具有报国情怀、高素质拔尖创新人才，不断强化国家战略科技力量、提升企业技术创新能力、激发人才创新活力、完善科技创新体制机制，推动区域协调发展，为全面建设社会主义现代化强国提供强劲动力。

（作者为中国科学院院士、俄罗斯科学院外籍院士）

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