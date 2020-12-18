对中国投下信任票（和音）

中国秉持开放、合作、团结、共赢的信念，积极建设更高水平开放型经济新体制，创造更具吸引力的投资和营商环境，这是国际社会迫切需要的正能量

市场机遇在哪里，企业信心就在哪里。近期公布的多项数据表明，外国企业持续看好中国市场，纷纷以实际行动对中国投下信任票。

中国商务部12月15日公布的数据显示，11月中国实际使用外资987亿元人民币，同比增长5.5%，连续8个月实现同比增长。中国英国商会近日发布的调查结果显示，44%受访英国企业表示2021年将增加在华投资。美中贸易全国委员会此前调查显示，近70%受访美国企业对中国未来5年的市场前景抱有信心。中国日本商会调查显示，逾四成受访日企未来一两年计划扩大在华业务。

外国企业对中国投下信任票，缘于中国经济稳中向好的大势。作为率先控制住新冠肺炎疫情、实现复工复产的主要经济体，中国经济展现的韧性和活力，是稳定外商投资对中国市场信心的关键。今年11月，中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，连续9个月高于临界点；前10个月规模以上工业企业利润同比增长0.7%，累计利润同比增速年内首次由负转正。经济合作与发展组织12月初发布的世界经济展望报告预测，中国将是今年全球唯一实现正增长的主要经济体，与国际货币基金组织此前所作判断一致。中国经济交出亮眼成绩单，是中国对全球市场主体产生强大吸引力的重要原因。

外国企业对中国投下信任票，缘于中国持续优化的营商环境。外商投资法及其实施条例正式施行，全面取消商务领域外资企业审批和备案，修订出台《外商投资企业投诉工作办法》……中国持续构建市场化、法治化、国际化营商环境，得到国际社会高度认可。世界银行今年7月发布的《中国优化营商环境的成功经验——改革驱动力与未来改革机遇》专题报告写道：“中国在优化营商环境方面取得了史无前例的成就。”中国美国商会调查结果显示，认为中国投资环境改善的会员企业数量比去年提高12个百分点。

外国企业对中国投下信任票，缘于中国不断扩大开放的举措。中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动更高水平开放的步伐坚实有力。全国外商投资准入负面清单由40条减到33条，设立海南自由贸易港，增设3个自贸试验区，深入推进金融等服务业开放……这些实实在在的开放举措，昭示出中国做大互利共赢蛋糕的诚意和决心，在当前世界经济形势下具有非同寻常的感召力。正如比利时—中国经济贸易委员会主席贝尔纳·德威特所言：“当一些国家试图对外商投资关闭大门的时候，中国政府正在采取多项措施坚持对外开放，值得全世界认可和支持。”

让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，这是中国的愿望，也是各国企业渴求的利好。世上永远不缺乏善于捕捉市场机遇、顺应市场规律的企业——今年1月至10月，在中国新设立外商投资企业达2.95万家；1月至9月外商投资企业利润再投资以美元计同比增长25.5%。宝马、戴姆勒、西门子、丰田、LG、埃克森美孚、巴斯夫等纷纷在华增资扩产、优化布局。这些行动所折射的十足信心，说明了国际社会的普遍态度——肯定中国的当下，相信中国的未来。

走出疫情阴霾、实现复苏发展，离不开人类命运共同体理念，需要计天下之大利、取共赢之大义。中国秉持开放、合作、团结、共赢的信念，积极建设更高水平开放型经济新体制，创造更具吸引力的投资和营商环境，这是国际社会迫切需要的正能量。人们相信，中国同各国携手开拓的共同发展之路，一定会越走越宽广。

《 人民日报 》（ 2020年12月18日 03 版）

(责编：艾雯、燕勐)