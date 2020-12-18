中国驻欧盟使团发言人：所谓“强迫劳动”是捏造谎言搞政治操弄

人民网布鲁塞尔12月17日电（记者张朋辉）12月17日，中国驻欧盟使团发言人就欧洲议会通过涉疆决议答记者问。全文如下：

问：12月17日，欧洲议会通过决议，指责中国政府对新疆维吾尔族等少数民族实施“强迫劳动”。中方对此有何评论？

答：中国公民按照《劳动法》《劳动合同法》等法律和有关行政法规的规定，在平等自愿、协商一致的原则基础上，与用工单位自由签订劳动合同，获取相应报酬，他们在选择就业地点上也享有完全自由。在整个中国、在中国的新疆都是这样。新疆各族劳动者根据自己的意愿选择职业，本着平等自愿的原则与企业依法签订劳动合同，不会因民族、性别、宗教信仰不同而受到任何歧视。在欧洲，同样有来自本国或其他欧洲国家、以及域外国家的劳动者务工、或从事季节性劳务，想必也有类似的法律法规和做法。

所谓“强迫劳动”等问题，完全是一些反华人士凭空捏造的谎言。那些人背后的“操盘手”和惯用的手法早已不是什么秘密。欧盟一直表示警惕虚假信息。这正是彻头彻尾的虚假信息。欧洲议会一些议员无视新疆各族人民群众安居乐业、生活安定祥和的事实，一味听信、传播那些毫无信誉和操守的人制造的虚假信息，将新疆各族人民群众通过合法劳动追求美好生活的意愿扭曲成中国政府的“暴行”，恶意攻击中国政府的民族政策和民生措施，通过决议粗暴干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则，我们对此表示强烈不满和坚决反对。

我们奉劝欧洲议会有关议员尊重事实，摒弃偏见，尊重中国新疆各族人民通过劳动追求美好生活的权利，停止利用涉疆问题搞政治操弄、干涉中国内政。

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