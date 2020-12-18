人民网>>国际

“移动课堂”传播知识（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻泰国记者  赵益普

2020年12月18日06:08  来源：人民网－人民日报
 

大清早，一辆载着电视机、影碟机和简易书柜的三轮车，沿着泥泞颠簸的山路，晃晃悠悠地开进了菲律宾邦板牙省阿埃塔族部落的村子里。“早上好，同学们！今天我们要上的是英语课，请大家来这里登记领取学习资料包。视频课程即将开始。”塞姆西姆老师举着扩音喇叭，对眼前的十几个孩子说。

疫情防控期间，菲律宾大部分学校停止面对面授课，鼓励学生在家上网课。对于生活在偏远山区的孩子们而言，当地既没有网络也没有电视信号，根本不具备上网课的条件。为帮助孩子们复课，邦板牙省的玛莉亚综合学校决定派出教师志愿者队伍，带着电视机等播放设备到当地偏远地区，给孩子们播放提前录制好的课程视频。塞姆西姆就是这支教师志愿者队伍的成员之一。

“我们把平时用来拉货的摩托三轮车改造成‘移动课堂’，车顶上放电视机，下面用作摆放书本、讲义等学习资料的书柜。”塞姆西姆说，这种新颖的“移动课堂”解决了山区孩子们无法上课的困难。塞姆西姆介绍，“移动课堂”上课时，孩子们要相互保持一米的社交距离，边看教程边对照课前发放的免费讲义。每天课程结束后，教师志愿者们还会留下来解答孩子们的疑问并布置家庭作业。

自10月初“移动课堂”首次进入阿埃塔族部落以来，教师志愿者们保持着每周两至三次的走访频率，为数百名当地学生送去知识。玛莉亚综合学校校长托伦蒂诺说，“移动课堂”对偏远地区的学生来说十分重要，“孩子们正处于学习知识的重要阶段，不能因为疫情和条件艰苦耽误学习。”

（本报曼谷12月17日电）  

《 人民日报 》（ 2020年12月18日 15 版）

(责编：郝江震、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved