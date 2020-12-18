“移动课堂”传播知识（患难见真情 共同抗疫情）

大清早，一辆载着电视机、影碟机和简易书柜的三轮车，沿着泥泞颠簸的山路，晃晃悠悠地开进了菲律宾邦板牙省阿埃塔族部落的村子里。“早上好，同学们！今天我们要上的是英语课，请大家来这里登记领取学习资料包。视频课程即将开始。”塞姆西姆老师举着扩音喇叭，对眼前的十几个孩子说。

疫情防控期间，菲律宾大部分学校停止面对面授课，鼓励学生在家上网课。对于生活在偏远山区的孩子们而言，当地既没有网络也没有电视信号，根本不具备上网课的条件。为帮助孩子们复课，邦板牙省的玛莉亚综合学校决定派出教师志愿者队伍，带着电视机等播放设备到当地偏远地区，给孩子们播放提前录制好的课程视频。塞姆西姆就是这支教师志愿者队伍的成员之一。

“我们把平时用来拉货的摩托三轮车改造成‘移动课堂’，车顶上放电视机，下面用作摆放书本、讲义等学习资料的书柜。”塞姆西姆说，这种新颖的“移动课堂”解决了山区孩子们无法上课的困难。塞姆西姆介绍，“移动课堂”上课时，孩子们要相互保持一米的社交距离，边看教程边对照课前发放的免费讲义。每天课程结束后，教师志愿者们还会留下来解答孩子们的疑问并布置家庭作业。

自10月初“移动课堂”首次进入阿埃塔族部落以来，教师志愿者们保持着每周两至三次的走访频率，为数百名当地学生送去知识。玛莉亚综合学校校长托伦蒂诺说，“移动课堂”对偏远地区的学生来说十分重要，“孩子们正处于学习知识的重要阶段，不能因为疫情和条件艰苦耽误学习。”

（本报曼谷12月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月18日 15 版）

(责编：郝江震、燕勐)