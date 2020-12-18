欧洲国家积极应对人口老龄化（国际视点）

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人口老龄化是欧洲当前面临的一大挑战。面对日益增大的养老金支付压力，欧洲多国着手推动延迟退休等计划，积极探索居家养老、定制公寓养老等多元化养老方式，同时努力挖掘“银发经济”蕴含的不少商机，带动相关产业发展。

欧洲统计局的最新数据显示，2019年，欧盟27国65岁以上老龄人口达9050万，占总人口的20.3%，已整体步入“超高龄社会”。到2050年，65岁以上人口将达到1.298亿，占总人口的29.4%。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，老龄化既是挑战，也是机遇，要充分评估人口老龄化对经济社会的影响。冯德莱恩敦促欧洲国家积极应对人口老龄化，探索建立社会保障水平高、财政可持续的养老体系。

养老开支压力不断增大

伴随着老龄化程度的加深，欧洲多国老年人抚养比不断下降，社会养老负担不断加重。从各国具体情况来看，法国在职人口近2800万、退休人口1600万，二者比值约为1.7，预计到2040年将达到1.5。目前法国国内生产总值的14%用于公共养老开支。法国政府预计，如果不进行必要改革，到2025年，公共养老开支缺口将超过170亿欧元。

意大利、希腊等国面临的形势更为严峻。这些国家养老金主要由财政资金提供，其中意大利公共财政约30%用于养老金开支。在公共债务不断上升的背景下，养老开支压力进一步增大。

德国是世界上最早建立现代社会保险制度的国家之一，养老公共开支和债务水平相对较低，但养老机构也面临经费缺乏等问题。德国评级机构Scope将德国养老金开支负担列为影响德国主权信用评级的最大不稳定因素。

英国《金融时报》分析称，受新冠肺炎疫情影响，今年以来，欧洲许多国家失业率上升，税收减少，各类补贴等公共开支增加，同时低利率甚至负利率使得养老金收益降低，央行资产购买等量化宽松政策令实际养老金价值缩水，可以预见，未来欧洲国家养老压力会持续加大。

经合组织发布的一份报告称，几乎所有欧洲国家都需要改革养老金制度。报告分析，欧洲发达国家多采取“现收现付”的养老模式，即劳动就业人口缴纳养老金供养同一时期的退休人员。但是随着劳动人口比例的持续下降，这一模式面临巨大挑战。报告建议，应超越政治和政府范畴，从更广阔的视野看待养老金制度改革，全方位适应老龄化社会带来的全新挑战，而不能仅限于“修修补补”。

探索多元化养老方式

近年来，欧洲国家普遍采取延长退休年龄等措施，开源节流，探索社会化养老、提升医疗服务水平等多种养老方式，努力缓解养老压力。

几乎所有的欧盟国家都出台了逐步提高退休年龄的计划。法国计划到2023年时，将退休年龄从当前的66岁7个月提高至67岁，丹麦到2030年时退休年龄为68岁，德国2031年时退休年龄将提高至67岁。比利时也在调整退休年龄，2025年时退休年龄将从当前的65岁提升至66岁，2030年时进一步提升至67岁。很多国家也提高了最低养老缴费年限，提高提前退休门槛。比利时去年出台新规，将最低缴纳养老金年限提升至42年，提前退休不仅有最低工作年限要求，也要缴纳更高的税。

法国养老金制度非常复杂，有几十种不同的退休金制度多轨并存。法国政府2019年公布的改革方案显示，法国计划将多种退休金制度整合为一个全民统一积分体系，使得退休制度更加公平。不过这一计划目前进展并不顺利。

2017年，欧盟委员会推出了一项覆盖整个欧盟的养老金计划，参加这项计划的人可在欧盟范围内转移养老金账户。这项计划受到一些自由职业人士的欢迎。英国《经济学人》杂志指出，这实际上是打破国家界限，将使养老金项目在欧盟范围内进行竞争，有助于提高效率。

欧洲国家还积极探索居家养老、定制公寓养老等不同方式，应对不断增大的养老压力。除了传统的养老金、医疗保险、长期护理中心，欧盟还提出了“积极老龄化”概念，帮助老年人尽可能长时间地自主生活，并在条件允许的情况下为经济社会作出贡献。为此，欧盟提出一整套指导原则，涵盖就业、融入社会、自主生活三大类。欧盟敦促政府、业界、社会组织等各方形成合力，利用新技术，向所有老年人提供全方位支持。

努力挖掘“银发经济”商机

专家认为，老龄化社会的到来同时蕴含不少机遇。近年来，欧洲的“银发经济”规模持续扩大。据欧盟测算，目前欧盟65岁以上老年人年消费总额超过3万亿欧元。2015年，欧盟“银发经济”规模至少为3.7万亿欧元。到2025年，这一数字将达5.7万亿欧元，对整个经济的贡献总规模有望达到6.4万亿欧元，占欧盟GDP的32%，在住房、服务、老年用品等领域将创造8800万个就业岗位，占欧盟就业总人数的38%。

欧盟发布的“银发经济十大机遇”报告显示，欧盟65岁以上老年人旅行市场规模超过660亿欧元，近年来呈上升趋势。2025年以前，欧盟范围内将有数千万房屋进行智能化改造，以满足老年人需求。此外，通信设备、可穿戴设备等领域都将迎来更多老年消费者。

欧盟大力推广老年人健康生活方式，提升老年人社会参与度和归属感。欧盟同时敦促成员国优化就业体系，重视老年群体中的人力资源，减少歧视，帮助他们融入社会，提高生活质量。据欧盟测算，欧盟65岁以上老年就业人口与劳动适龄人口的比值将持续上升。

欧盟认为，挖掘“银发经济”潜力需要政府、企业等共同行动，制定系统规划。为分享发展“银发经济”经验，欧盟专门建立“银发经济研究网”，提供政策指引，鼓励政府和企业分享成功案例。此外，针对老年群体最为关注的医疗问题，欧盟建立了“欧盟创新伙伴”平台，整合各方社会力量，推动老年医疗服务数字化，提升医疗服务质量，挖掘老年医疗潜力。

（本报布鲁塞尔12月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月18日 15 版）

(责编：郝江震、燕勐)