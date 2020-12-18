加强交流互鉴 深化国际合作

博鳌亚洲论坛《亚洲减贫报告2020》发布会日前在北京举行。报告梳理了亚洲减贫的最新进展和面临的挑战，总结了亚洲减贫的成就和经验。

报告指出，新冠肺炎疫情已成为影响亚洲各国贫困变化的最直接因素。尽管面临挑战，亚洲仍是对全球减贫贡献最大的地区。截至2019年，大部分亚洲发展中国家的贫困发生率已降到3%以下，正进入彻底消除极端贫困的重要阶段。

中国的减贫成就令人关注。报告指出，中国政府采取果断措施，加大对贫困地区和贫困群体的支持，今年如期完成脱贫攻坚目标任务，显示了中国政府脱贫攻坚政策措施的韧性。报告认为，中国与亚洲其他国家减贫最重要的经验在于，走符合各自国情的发展道路，通过体制机制作用将各方面资源有机结合起来，不断在发展中减少和消除贫困。亚洲地区的经济发展与减贫历程为世界提供了多样性的减贫方案。为实现联合国可持续发展目标，国际社会应进一步加强交流互鉴，深化国际合作。

博鳌亚洲论坛理事长潘基文在致辞中表示，中国在减贫方面所取得的非凡成就创造了人类历史上的奇迹。中国和亚洲其他国家在贫困治理上的成功，将坚定更多发展中国家摆脱贫困的信心。为如期实现可持续发展目标，各国更应携起手来，以具体行动直面共同挑战。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东认为，中国的脱贫实践体现了以人为本、久久为功的理念和行动。随着亚太区域合作进程加速，高质量共建“一带一路”不断深入，合作共赢的可持续发展理念将更加深入人心。

世界粮食计划署驻华代表屈四喜表示，中国一直是世界减贫事业的积极倡导者和有力推动者。通过自身在扶贫减贫方面所取得的历史性成就和对南南合作的支持，中国为全球减贫事业和各国共同发展作出了重要贡献。

出席发布会的尼泊尔驻华大使潘迪表示，中国减贫举措给尼泊尔带来很多经验启示，比如尼泊尔山区民众可以借鉴中国经验，通过土特产营销和发展生态旅游实现脱贫致富。

《 人民日报 》（ 2020年12月18日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)