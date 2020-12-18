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为完善全球知识产权治理体系贡献中国力量

本报驻比利时记者  方莹馨

2020年12月18日05:58  来源：人民网－人民日报
 

　　世界知识产权组织日前发布《2020世界知识产权指标》报告显示，2019年中国国家知识产权局受理的专利申请数量达到140万件，连续9年排名全球第一，是排名第二位国家专利申请数量的两倍以上。

　　分析人士认为，报告再次印证了中国在知识产权保护方面取得卓著成效。作为全球科技创新的重要力量和知识产权创造大国，中国积极投入全球科技创新与合作，深度参与全球知识产权治理，为全球知识产权可持续发展作出更多贡献。

　　专利申请“九连冠”

　　竞争力不断增强

　　《2020世界知识产权指标》报告收集和分析了来自150多个国家和地区知识产权主管部门的知识产权数据，中国在专利、商标、工业品外观设计申请量等指标方面均位居世界第一。报告指出，“中国继续在世界知识产权领域发挥引领作用并作出巨大贡献。”

　　报告显示，中国专利申请数量自2011年上升为世界首位后一直保持领先。2019年中国专利申请数量占全球总量的43.4%，在过去10年里该比例增长超过26个百分点。在实用新型专利申请方面，中国的申请量迅猛增长，从2009年的近31万件增长到2019年的近230万件。

　　中国知识产权事业蓬勃发展，为世界知识产权创造带来活力。报告提到，中国在商标和工业品外观设计申请数方面在全球占比均超过50%；亚洲专利申请量占世界总量的近2/3，所占份额相比2009年有大幅提升，主要得益于中国经济的长期增长。世界知识产权组织前总干事弗朗西斯·高锐表示，“中国是知识产权申请全球增长的主要推动力”。

　　2019年，中国有效发明专利拥有量达186.2万件，每万人口发明专利拥有量达13.3件。中国通过《专利合作条约》途径提交专利申请5.9万件，跃居世界第一。高锐认为，中国在国际专利申请方面的进步，表明创新地理格局正在向东方转移。中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉表示，专利保护在国际竞争中至关重要，中国的创新主体熟练使用国际专利体系，加大海外知识产权布局，将凭借自主创新在国际市场上掌握主动权、增强竞争力。

　　比利时鲁汶大学管理、战略和创新系教授莱因希尔德·维格勒斯表示，庞大的专利申请量很大程度上反映出中国市场的崛起，中国专利正在创造更大的市场价值，显示中国经济进入高质量发展阶段的活力。

　　加快向提高质量转变

　　拓宽知识产权合作

　　“中国快速推进知识产权事业是一个‘非常了不起的故事’。”高锐表示，在短短几十年中，中国知识产权制度从无到有、由弱变强。中国不断加大知识产权保护力度，重视知识产权立法与执法，经验值得与其他国家分享。

　　中国坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，大力实施创新驱动发展战略和知识产权战略，不断加大科技创新和知识产权保护力度，全社会的创新能力和知识产权保护意识明显提升。目前，中国正加快制定“十四五”知识产权规划。中共十九届五中全会《建议》对加强知识产权保护工作提出明确要求。

　　“当前，中国知识产权工作从追求数量加快向提高质量转变，专利质量整体提升，创新成果得到最大化利用。”维格勒斯说，很长一段时间里，西方国家凭借知识产权优势占据全球价值链的高附加值环节，如今这个格局正在改变。“中国以科技创新引领高质量发展，加速成果转化，释放创新活力，不断进入全球价值链中最具创新性的环节。”

　　中国同样重视对外国投资者的知识产权保护。维格勒斯注意到，近年来国外在华提交专利申请数量稳步增长。中国国家知识产权局的数据显示，今年1—4月国外申请人在华专利申请6万件，与去年同期基本持平。维格勒斯表示，越来越多外国公司将中国作为主要市场，成为中国加强知识产权保护的受益者，充分体现出中国市场的吸引力和营商环境的改善。

　　中国不断加强知识产权国际合作。自1980年加入世界知识产权组织以来，中国陆续加入《专利合作条约》《商标国际注册马德里协定》等国际公约，与全球80多个国家和地区以及国际组织建立了知识产权合作关系。今年9月，中国与欧盟共同签署《中欧地理标志协定》，进一步拓宽知识产权保护合作领域。荷兰莱顿国际亚洲研究所经济史专家理查德·格里菲斯认为，在相互关联、相互依存的世界经济中，中国扮演至关重要的角色。

　　以创新驱动增长

　　全球共享发展机遇

　　世界知识产权组织总干事邓鸿森表示，2019年知识产权工具需求呈长期增长之势，推动世界经济朝着更加全球化和数字化的方向发展。随着知识产权质量和效益的日益提升，中国创新能力越来越受世界瞩目。

　　世界知识产权组织9月初发布的《2020年全球创新指数》指出，中国的综合创新能力排名世界第十四位，是唯一进入全球创新指数前30名的中等收入经济体，在本国人专利申请量、实用新型、商标、外观设计和创意产品出口、国内市场规模等多个创新指标方面名列前茅。格里菲斯指出，该报告有80项细分指标，实现整体攀升并不是一件容易的事，中国创新实力的显著提升令人叹服。

　　甘巴尔代拉认为，疫情对全球创新服务领域造成冲击，中国在5G、电子商务、无人驾驶、人工智能等前沿领域涌现出众多创新成果，为世界带来希望。“中国将重心放在创新驱动和可持续经济增长上，数字经济强劲发展，创业生态充满活力，大数据、人工智能、区块链、物联网等技术为全球带来无限机遇。”甘巴尔代拉说。有数据显示，2019年中国人工智能专利申请数达11万项，跃居世界第一。中国5G技术相关专利申请数量优势明显。

　　英国科技创新发展智库Nesta研究员赫西·艾略特认为，中国人工智能等领域取得长足进展与政府创新政策的实施息息相关。“中国各级政府正在与研究机构、科技公司共同促进跨领域合作，从而在各地构建起人工智能产业创新生态系统，并迅速推进研发进程。”

　　欧洲专利局一项研究显示，中国在第四次工业革命相关领域的专利增长最为强劲，2010年至2018年间年均增长率约为全球水平的两倍，成为相关技术创新的全球领先者之一。分析指出，创新作为引领发展的第一动力，将助推中国抢抓机遇，赢得主动，引领新一轮科技革命和产业变革，促进经济高质量发展。

　　（本报布鲁塞尔12月17日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年12月18日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)
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