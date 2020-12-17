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《文化建设蓝皮书：中国文化发展报告（2020）》指出——

应建立多种文化“走出去”渠道 讲好中国故事

2020年12月17日11:07  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京12月17日电  湖北大学高等人文研究院、中华文化发展湖北省协同创新中心、湖北文化建设研究院与社会科学文献出版社等机构联合发布了《文化建设蓝皮书：中国文化发展报告（2020）》。蓝皮书指出，作为中国文化建设的一项长期战略，文化“走出去”要持续健康发展，就应该至少把握好三点。

第一，建立文化“走出去”的多种渠道。文化本身是多个层次的复合体，中国文化要“走出去”，在国际舞台上发挥积极影响，就必须从多个层次展开，寻求多种适当的传播渠道。从大的方面说，可分为官方的正式渠道和民间的交流渠道，前者包括建立各种中外文化合作机制、文化学者之间的交流对话机制、作为经济合作基础的各种文化沟通机制等，后者包括我国文化企业的国际经营、非政府组织的中外文化活动、民间传统艺术的中外交流项目等。只有通过多种渠道协同发挥作用，才能从整体上把握好文化“走出去”战略，使之井然有序地展开。

第二，设计切实有效的具体方案，鼓励有针对性的创意和办法。中国文化“走出去”，实质上是进行多种文化之间的交流和对话，需要克服彼此的“文化差异”而实现文化的和谐共存乃至融通，要让文化“走出去”产生令人满意的效果，有针对性的创意和办法就显得至关重要。这里的“针对性”，一方面是要针对我们的交流对象，也就是要了解对方的文化，考虑以对方易于接受的方式进行交流与合作，让我们的文化能够真正“走进去”；另一方面是要针对具体文化实践的特点，也就是要结合我们的文化渠道来选取恰当的交流与合作模式，力求达到预期的实践效果。比如说，如果是文化企业的国际经营，那么我们的交流与合作方式就应该与各种经济考量相结合。

第三，弘扬中国文化，讲好中国故事。“走出去”战略的主体是中国文化，是要建立中国文化的健康形象，扩大中国文化的影响力。这一基于文化自信的中国文化主体性，是我们推进文化“走出去”战略的根本目的和基本方向。就此而论，我们首先要讲中国故事，然后结合具体情况选择恰当的实现方式来讲好中国故事。在推进“走出去”的战略过程中，我们必须对此保持充分的文化自觉。

(责编：李婷(实习生)、常红)
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