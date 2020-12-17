法国总统马克龙确诊感染新冠病毒

新华社巴黎12月17日电（记者唐霁 徐永春 刘芳）法国总统府爱丽舍宫17日发表声明说，总统马克龙当天新冠病毒检测结果呈阳性。另据报道，法国总理卡斯泰、国民议会议长费朗、总统夫人布丽吉特·马克龙和部分政府官员作为密切接触者已开始自我隔离。

法国总统府12月17日证实，法国总统马克龙新冠病毒检测结果呈阳性。这是2020年8月26日，法国总统马克龙在位于巴黎的总统府爱丽舍宫迎接来访的塞内加尔总统萨勒的资料照片。新华社发（奥雷利安·莫里萨尔摄）

声明说，马克龙在出现初步症状后进行了检测，随后确诊感染新冠病毒。根据法国政府制定的防疫要求，马克龙将自我隔离7天，但将继续工作，所有活动以远程方式进行。据法国媒体报道，马克龙目前状况良好，没有出现严重症状。

据法国媒体报道，布丽吉特·马克龙和卡斯泰虽然没有任何症状，但都已开始自我隔离。布丽吉特·马克龙将很快进行新冠病毒检测，其活动也改为远程视频方式进行。卡斯泰17日上午新冠病毒检测结果为阴性，他将在7天后接受第二次检测。

法国部分政府官员也开始自我隔离。总理府负责与议会关系的部长级代表费斯诺17日上午作为密切接触者，已经紧急离开了参议院会场。总统府秘书长亚历克西·科勒也作为密切接触者开始隔离。

法国国民议会当天发表的声明说，国民议会议长费朗作为马克龙的密切接触者，开始自我隔离7天，他将接受新冠病毒检测，并“继续履行自己的职责”。

法国总统府12月17日证实，法国总统马克龙新冠病毒检测结果呈阳性。新华社发（奥雷利安·莫里萨尔摄）

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