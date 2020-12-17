外交部：澳大利亚战略政策研究所为其“金主”利益充当遏华反华工具

人民网北京12月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持17日例行记者会。记者会实录如下：

2020年度“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会会议将于12月18日晚以视频形式举行，王毅国务委员兼外长将出席开幕式并致辞。

咨询委员会由包括前政要和专家学者在内的国际知名人士组成，主要职能是为“一带一路”国际合作高峰论坛及相关国际合作提供智力支持。

中新社记者：今天凌晨，嫦娥五号完成月球表面采样后顺利返回地球。欧洲航天局官员近日表示，此次探月意义重大。外交部对此有何评论？

汪文斌：今天凌晨，嫦娥五号结束23天的太空之旅顺利返回地球，探月工程嫦娥五号任务取得圆满成功。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平致电祝贺。我们大家都深受鼓舞，倍感振奋。

作为中国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程，嫦娥五号标志着中国航天向前迈出的一大步，将为深化人类对月球成因和太阳系演化历史的科学认知作出贡献。

嫦娥五号探月工程任务得到了包括欧洲航天局、阿根廷、纳米比亚、巴基斯坦在内的相关国家和国际组织的支持和协助，中方对他们表示衷心感谢。

人类探索太空的步伐永无止境。但“世上无难事，只要肯登攀”。中方愿同世界各国一道，弘扬追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢的探月精神，为人类和平探索利用外空、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

路透社记者：路透社援引消息人士的话称，世卫组织预计明年1月派团来华，同中方专家共同进行新冠病毒溯源调查，你能否证实？报道称，专家组希望进行为期6周的访问，并前往武汉，外交部对此有何评论？

汪文斌：疫情发生以来，中方本着开放、透明、负责任态度，率先同世卫组织开展溯源合作。世卫组织专家两次来华考察，中方专家同世卫组织及国际专家组举行多次视频交流，积极分享中国溯源成果和抗疫经验。世卫组织也向中方提供了全球溯源研究进展。双方合作正稳步推进。中方愿继续同世卫组织加强合作，推进全球溯源工作，为人类早日战胜疫情作出中国贡献。

法新社记者：还是关于世卫组织派团访华的问题。你能否提供更多细节？比如什么时候来华、将访问哪些城市、专家组成员是否需要隔离？

汪文斌：我刚才已经介绍过，中方一直在积极同世卫组织开展合作，包括溯源方面的合作。我们将继续同世卫组织加强相关合作。

深圳卫视记者：日前，第二次中国和加勒比建交国应对新冠肺炎疫情副外长级特别会议成功举行，能否介绍一下会议成果？下阶段中国同加勒比国家将采取哪些措施应对疫情？

汪文斌：2020年12月16日，第二次中国和加勒比建交国应对新冠肺炎疫情副外长级特别会议以视频方式举行。中国外交部副部长郑泽光和多米尼克外长达鲁共同主持会议。多米尼克总理斯凯里特出席并致辞。中国及安提瓜和巴布达、巴巴多斯、巴哈马、多米尼克、格林纳达、圭亚那、苏里南、特立尼达和多巴哥、牙买加等9个加勒比国家代表与会。会议发表了联合新闻稿。

中方在会上介绍了中国统筹疫情防控和经济社会发展情况，积极评价第一次会议以来双方抗疫合作成果，表示面对新冠肺炎疫情冲击，中国同加勒比建交国守望相助，开展了富有成效的抗疫合作。中方此前宣布援助的防疫物资已交接到位，双方举办的卫生专家视频会有效分享了疫情防控和诊疗经验，中加传统友谊在抗疫合作中得到升华。中方将继续秉持人类命运共同体理念，落实好将疫苗作为全球公共产品的承诺，支持加勒比国家防控疫情、恢复经济，共同应对气候变化等全球性挑战，维护多边主义和国际公平正义，推动双方全面合作伙伴关系迈上新台阶。

加方与会各国代表感谢中方为加勒比国家提供的支持和帮助，高度评价中方统筹疫情防控和经济社会发展取得的成就，表示愿同中方开展疫苗研发和使用方面合作，克服疫情带来的不利影响，积极拓展经贸、投资、基础设施建设、电子商务等领域互利合作，恢复并扩大人文交流，共同应对气候变化，维护多边主义和国际公平正义，促进加勒比国家同中国友好合作关系进一步发展。

中方将同加方一道落实好本次会议达成的重要共识，推进双方疫情防控和各领域务实合作，推动中加相互尊重、平等互利、共同发展的全面合作伙伴关系持续向前发展。

今日俄罗斯记者：美国印太司令部司令在一份声明中称，中方代表未出席中美海上军事安全磋商机制相关高级别视频会议。你能否证实？中方代表为何拒绝出席这次会议？

汪文斌：经了解，中美两军尚未举行2020年中美海上军事安全磋商机制有关会议的责任完全在美方。美国军方有关指责是完全站不住脚的，也是不负责任的。具体情况建议你向中国国防部了解。

彭博社记者：周三晚，美国国家情报总监办公室主任拉特克利夫称，本应向国会提交的关于美国大选受外国影响的机密报告未能按时提交。据称，若报告不能充分反映中国对美国家安全构成威胁，拉本人将拒绝签署。外交部对此有何评论？

汪文斌：首先，我想向你介绍一个事实。美国国家情报总监前不久曾经声称中国是美国的“头号国家安全威胁”。但是日前有美国媒体指出，这样的判断缺乏数据和事实支撑，而有关数据和事实恰恰表明，中美应当合作而非对抗。

我愿再次重申，中方一贯奉行不干涉内政原则。有关中国影响美国大选的说法纯属无中生有。

法新社记者：联合国人权专家玛丽·劳勒昨天发表声明称，中国对人权维权者的“镇压”表明中方漠视人权，这令人震惊。中方对此有何评论？

汪文斌：中国是法治国家，法律面前人人平等。任何个人或组织都不能凌驾法律之上，这才是真正的法治精神。中国司法机关依法办案，并保障每个嫌疑人和被告人的合法权利，不存在所谓“失踪”、“酷刑”的情况。中方敦促人权理事会有关特别机制恪守联合国宪章宗旨和原则，公正客观履职，停止干涉他国内政和司法主权，真正为国际人权事业健康发展做些实事。

新华社记者：“金砖之父”、英国皇家国际问题研究所主席、著名经济学家吉姆·奥尼尔近日接受记者采访时表示，中国共产党长期执政和中国工业化进程为中国脱贫事业提供了保障。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：奥尼尔的话反映出一个事实，这就是中国共产党坚持人民至上、以人为本，中国共产党的领导是中国人民摆脱贫困、过上幸福生活的根本保障。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置，组织实施了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战，近1亿贫困人口实现脱贫，取得了令全世界刮目相看的重大胜利。数字最能说明问题。党的十八大以来，全国累计选派50多万名干部担任第一书记，派出300多万名干部驻村帮扶。目前，在岗第一书记有20多万名、驻村干部有近90万名。这充分彰显了共产党人为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的使命担当和牺牲奉献，也是对个别外国政客诋毁中国共产党、试图挑拨中国共产党同中国人民关系的有力回击。

总台央视记者：据澳大利亚广播公司报道，澳大利亚战略政策研究所（ASPI）日前发布报告称，中国持续努力对澳大利亚媒体进行影响和审查。报道同时还提到了澳大利亚战略政策研究所接受澳国防部和美国国务院资助。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到，澳大利亚媒体已经多次揭露澳大利亚战略政策研究所长期接受美国国防、外交机构和军火商的资助，炮制各种反华谣言。

一个最新的例子是，《澳大利亚人报》今年8月刊发一篇报道，引用澳大利亚战略政策研究所分析员周安澜题为《中国国防院校跟踪者》的报告，诬称澳大利亚高校参与中国“千人计划”的32名学者“为中共接触其技术发明提供了机会，而且可能被用于军事和情报目的”。澳大利亚研究理事会（ARC）根据这个所谓的报告要求相关大学调查有关学者，但是调查结果显示没有发现任何异常。澳大利亚独立媒体“APAC新闻”近日披露，澳大利亚战略政策研究所上述报告得到美国国务院19万澳元的资助，有关指控没有任何证据支持。报告撰写人周安澜也为此公开道歉。

这是澳大利亚战略政策研究所服务其“金主”利益、充当遏华反华工具的又一例证。这个研究所炮制的各类涉华报告无论花样如何翻新，都改变不了其“谣言制造机”的实质。我们希望澳大利亚社会各界和国际社会都明辨是非，共同抵制澳大利亚战略政策研究所的倒行逆施。

法新社记者：对于澳大利亚就中方对澳大麦加征关税向世贸组织提起诉讼一事，你昨天已经作出了回应。外交部在这个问题上有无进一步信息可以提供？

汪文斌：关于澳大利亚方面向世贸组织提出申诉的问题，建议你向中方主管部门询问。

我愿重申，中方遵守世贸组织规则，按规则办事。澳方针对中国企业的歧视性做法不符合市场经济原则和国际经贸规则，希望澳方采取实际行动加以纠正。

彭博社记者：路透社援引两处消息源称，美国警告太平洋岛国警惕华为公司参与海底光缆建设带来的国家安全威胁。“华为海洋”目前由香港“亨通光电”控股。外交部对此有何评论？

汪文斌：中国政府鼓励中国企业按照市场原则和国际规则、在遵守当地法律的基础上开展对外投资合作。美方有关说法完全是对中国企业的抹黑，是为自己无理打压中国高科技企业编造借口。中国从来没有也不会要求企业或个人通过安装“后门”等形式为中国政府采集或提供外国的数据、信息和情报。中国华为公司是世界上第一个公开承诺愿签署无“后门”协议，也是唯一接受第三方检测和监督的电信公司。

恰恰是美方自己，从“棱镜门”曝光至今，在全球范围内对包括其盟友在内的国家进行大规模的网络窃密，是名副其实的“黑客帝国”和“窃密帝国”。前不久，丹麦媒体曝光美方有关机构对丹麦政府部门实施监控，对途经丹麦通讯光缆上的隐私数据和信息进行搜集。美国这套污蔑别人、美化自己的伎俩世人都看得清清楚楚。无论美方如何抹黑，都掩盖不了其对竞争对手进行政治打压的事实，也阻挡不了中国企业发展壮大的脚步。

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昨天晚上，第十二届“大爱无国界”国际云义卖直播带货活动顺利举行。外国驻华使节和高级外交官、外交部驻云南省金平、麻栗坡县扶贫代表走进淘宝“央视新闻”直播间与央视主播共同推介义卖货品。据统计，累计有近500万人次的中外各界爱心网民观看了本次直播带货活动。本次活动所筹得的善款将用于资助在云南省金平和麻栗坡两县生活的事实无人抚养儿童。本次云义卖活动将持续至12月19日。在此，我们衷心感谢各界人士对外交部“大爱无国界”国际义卖活动的鼎力相助，希望今后继续得到大家的关爱和支持。

(责编：徐祥丽、常红)