《巴黎协定》五周年：携手应对气候变化 促进绿色地球建设

人民网北京12月17日电 （孙晨晨 实习生 刘超凡）12月16日，《巴黎协定》五周年纪念活动在法国驻华大使馆举行，法国驻华大使罗梁（Laurent Bili）、意大利驻华大使方澜意（Luca Ferrari）、英国驻华大使吴若兰(Caroline Wilson)、欧盟驻华大使郁白（Nicolas Chapuis）及德国驻华使馆公使吕帆(Frank Rückert)出席活动并参与圆桌讨论。

生态环境部气候变化事务特别顾问、原中国气候变化事务特别代表处解振华先生在视频发言中回忆了《巴黎协定》达成的不易。他表示，中法合作为《巴黎协定》的达成发挥了重要作用，希望中国未来与欧盟加强在碳市场节能、提高能效、循环经济、可再生能源、低碳技术等领域的政策对话和务实合作。

2015年12月通过的《巴黎协定》提出，各方将加强应对气候变化威胁，把全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。但今年新冠疫情的到来、各国经济复苏的压力为目标的推进增加了不确定性。

欧盟驻华大使郁白（Nicolas Chapuis）强调了《巴黎协定》的迫切性和必要性。他指出，新冠疫情带来经济复苏问题，为应对气候变化带来新的挑战。但所有国家都是相互关联的，各国必须要相互支持，及时采取行动。

大使圆桌讨论现场图片 摄影：孙晨晨

欧盟驻华大使郁白在回答人民网提问时表示，中国将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。“我们对中国有信心，相信中国可以提前完成目标。”

法国驻华大使罗梁对人民网表示，近日中国宣布了中国国家自主贡献新举措，非常高兴看到中国为实现《巴黎协定》所作出的努力和贡献。中法在这方面有共同的目标，应继续合作。

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