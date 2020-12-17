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经贸合作为中巴关系保驾护航

何露杨

2020年12月17日16:36  来源：人民网-国际频道
 

2020年，在全球新冠肺炎疫情肆虐的背景下，中巴关系经历考验，总体保持平稳向前的发展势头，两国在联合抗疫、经贸往来和人文交流领域呈现亮点。

全球贸易受疫情影响严重，中巴贸易却逆势增长，成为照亮巴西经济表现的一抹亮色。今年1-9月，巴西对华出口同比增长14%，占巴西对外出口总额的34%以上，为巴西经济恢复发挥了重要作用。9月份首批巴西甜瓜经空运抵达上海，开启巴西新鲜水果对华出口的新阶段。此外，巴西肉类加工企业出现感染后，两国主管部门密切沟通、积极配合，妥善解决问题，保障双边经贸快车正常有序行驶。

虽然疫情阻隔面对面交流，但借助线上研讨、云互动等创新形式，中巴深入人文交流对话。中国驻巴使领馆联合中巴多家机构主办10余次“国际抗疫合作系列研讨会”，涉及经贸、金融、科技、电商物流、中西医、文化合作等多项议题。此外，两国智库、高校、企业、媒体、民间团体也纷纷借助网络开展互动交流。

同为新兴国家重要代表、金砖国家成员，中巴享有广泛而深厚的共同利益诉求。巴西是首个同中国建立战略伙伴关系的国家，也是首个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家。近年来，两国政府、议会、政党、地方高层交往频繁，双边合作机制日益完善。

中国连续11年成为巴西最大贸易伙伴，也是对巴西投资最多、增速最快的国家之一。面对新冠疫情挑战，中巴积极开展抗疫合作，稳步推进经贸合作。2020年，双边经贸合作展现出充沛活力和强劲韧劲，充分发挥两国全面战略伙伴关系“压舱石”作用。

2021年，中国将进入“十四五”时期，将迎来更高水平的改革开放和更高质量的发展，中巴经贸合作也将面临新的机遇，双方可深挖合作潜力、创新合作模式、提升合作水平，携手应对挑战，实现共同发展。

（作者为中国社科院助理研究员、巴西研究中心副秘书长）

(责编：苏缨翔、常红)
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