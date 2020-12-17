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国开行主办“金融支持国际减贫事业发展”研讨会

2020年12月17日14:47  来源：新华网
 

12月15日，作为中央宣传部、国务院扶贫办主办的“人类减贫经验国际论坛”的重要配套活动之一，“金融支持国际减贫事业发展”线上分专题研讨会在京举行。研讨会由中国国家开发银行主办，主题是分享金融支持减贫的最佳实践，探讨后疫情时代如何通过金融创新与合作支持减贫事业发展。国开行党委委员张辉出席并致辞。

张辉表示，国开行2020年新增发放扶贫贷款超3000亿元，为决战决胜脱贫攻坚提供了有力的金融服务。一是坚持规划先行，精准对接贫困地区脱贫发展需求。二是坚持中长期融资优势，精准补齐基础设施落后短板。三是坚持因地制宜，精准支持扶贫产业发展壮大。四是坚持融智扶志，精准服务贫困人口提升发展能力。五是坚持可持续发展，精准构建扶贫资金风险管理机制。

张辉强调，国开行在促进中国减贫事业的同时，还将精准扶贫理念推广到国际减贫领域，帮助和支持广大发展中国家，为国际减贫事业作出积极贡献。精准对接亚非拉发展中国家和地区减贫需求，支持重点产业；通过转贷款、股权投资等方式支持中小企业和社会效益突出、减贫作用明显的项目，带动当地就业；积极提供人才智力支持，与各国分享中国发展和金融减贫经验，并资助奖励留学生在华学习。

联合国开发计划署驻华代表白雅婷，非洲开发银行副行长兼首席经济学家拉巴赫·阿尔扎基，塔吉克斯坦国家储蓄银行副董事长菲尔达夫斯·利兹翁佐达，吉尔吉斯斯坦RSK银行副行长阿依丘列克·扎克波娃，老挝老中银行副行长文拉，北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫，中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫等出席研讨会。大家一致表示，当前全球减贫事业面临的困难和挑战依然严峻，应进一步加强金融支持国际减贫合作，分享经验、谋划方案，共同应对疫情冲击，助力国际减贫事业发展。

据了解，来自国际多边组织、政府、开发性金融机构、企业和学界约50位嘉宾围绕“金融支持减贫的国际经验与中国贡献”“疫情时代全球金融支持减贫创新与合作”两个专题开展研讨。

(责编：艾雯、燕勐)
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