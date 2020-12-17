2020年度领事工作国内媒体吹风会举办

人民网北京12月17日电（刘叶婷）17日，外交部领事司举办2020年度领事工作媒体吹风会。外交部领事司司长崔爱民介绍了疫情下开展领事工作的相关情况。

崔爱民表示，疫情发生以来，党和政府时刻牵挂着海外同胞的健康与安危。外交战线坚持“人民至上”“生命至上”，积极投身一线抗疫斗争，以实际行动践行“外交为民”理念。

他介绍，疫情发生以来，我们发起了一场史无前例的海外接返工作，先后派出14架次包机和临时航班，接回湖北籍居民1887人；安排351架次航班，从92个国家接回超过7.3万名同胞；协助香港特区政府，从日本接回195名“钻石公主”号邮轮上的港澳同胞。“此次接回海外中国公民工作持续时间很长、涉及范围很广、人员数量很多、实施难度很大，创造了新中国历史上新的纪录。”

海外疫情暴发后，许多国家也出现了医疗防疫物资短缺的情况，为此，外交部协调国内有关部门和相关企业紧急筹措大批防疫物资和药品，第一时间发放到海外同胞手中。崔爱民介绍，截至目前，在国内有关部门大力支持和积极参与下，已向100多个国家、500多万海外同胞发送近5000万只口罩、600万副手套、70万盒连花清瘟胶囊等，基本实现了对华侨主要居住国全覆盖。此外，疫情发生以来，各驻外使领馆已协助救治数千名海外染疫的中国公民。

崔爱民介绍，为了有效降低疫情跨境传播风险，让“回家”的人更安全、“家里”的人更安心，我们在国际上率先开展远端防控，通过防疫健康码国际版、远端核酸检测、血清抗体检测等举措，为来华人员织密“防护网”，为疫情防控筑起“防火墙”。截至目前，“双检测”已经在全球160多个国家落地。驻外使领馆累计审核了近53万份检测证明，阻止了3.8万名很可能“带疫”旅行的人。此外，在疫情防控常态化背景下，为了畅通对外交往渠道，外交部通过动态调整签证政策、开创国家间的“快捷通道”、领事认证应急服务“绿色通道”保持开放、推动健康码国际互认四项举措为恢复生产生活秩序、推进复工复产活动作出了积极贡献。

崔爱民指出，疫情之下，我们始终确保领事证件服务不“停摆”，领事保护工作不“掉链”。2020年2月起，实现了海外中国公民普通护照全球通办，并在海外试点 “不见面”办证模式。当前，我们已经在20多个驻外使领馆启用海外中国公民婚姻登记预约系统，并为临时滞留海外人员提供办证便利。“目前我们正在持续推进‘掌上’领事信息服务平台项目建设。”崔爱民表示，该项目自今年起正式启动建设，目前已完成部分功能开发，预计明年早些时候即可上线。届时，海外领事服务工作将进入电子化时代。

崔爱民表示，疫情笼罩下的2020年即将进入尾声。2021年是具有重大历史意义的一年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我们将认真践行“以人民为中心”的发展思想和“外交为民”的政策理念，不断推进领事工作治理体系和治理能力现代化，努力开创外交工作护民、惠民、便民、利民的新局面。

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