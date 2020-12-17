综合消息：俄全国开始接种新冠疫苗 乌克兰新增住院病例创纪录

新华社比什凯克12月16日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧国家新冠肺炎疫情16日仍不乐观，乌克兰单日新增入院治疗病例创新高，俄罗斯所有地区已展开疫苗接种工作。
俄罗斯防疫指挥部16日报告，俄24小时新增确诊病例26509例，累计2734454例；新增死亡病例596例，累计48564例。俄卫生部长穆拉什科15日对媒体表示，新冠疫苗已经交付到俄所有联邦主体，接种工作也在所有地区展开，民众自愿接种。莫斯科市长索比亚宁16日表示，将根据该市疫情改善情况恢复全日制教育，市民在接种疫苗后将不受限制地恢复正常生活。
据乌克兰卫生部16日消息，该国24小时新增确诊病例10622例，累计919704例；累计死亡15744例；累计治愈535417例。卫生部长斯捷潘诺夫15日说，过去24小时新增入院治疗病例达3242例，创疫情暴发以来最高纪录。乌最高拉达（议会）15日通过预算案规定，2021年医药预算支出总规模为1590亿格里夫纳（1美元约合27.7格里夫纳），其中194亿格里夫纳将用于抗击新冠疫情。
白俄罗斯卫生部16日发布的数据显示，过去24小时白境内新增确诊1838例，累计165897例；累计死亡1291例；累计治愈143373例。
据格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站16日公布数据，格24小时新增确诊病例3487例，累计198387例；累计死亡1922例；累计治愈167281例。
亚美尼亚国家疾控中心16日报告，24小时新增确诊病例1098例，累计150218例；累计死亡2556例；累计治愈128694例。
吉尔吉斯斯坦新冠肺炎防控指挥部16日说，吉24小时新增确诊病例241例，累计78151例；新增死亡病例1例，累计1317例；新增治愈病例403例，累计71270例。
乌兹别克斯坦卫生部16日报告，该国24小时新增确诊病例155例，累计75396例；累计死亡612例；累计治愈72661例。（执笔记者：关建武；参与记者：鲁金博、李铭、李东旭、蔡国栋、魏忠杰）