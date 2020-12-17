墨西哥通过法案 美国特工豁免权没了

墨西哥议会众议院15日通过法律修正案，对“外国代理人”在墨西哥的活动做出限制。外界认为这一修改主要针对美国执法部门人员。

众议院以329票赞成、98票反对和40票弃权的表决结果通过国家安全法修正案。这一修正案上周已在参议院获得通过，因而将送总统洛佩斯·奥夫拉多尔签署以成为法律。

美联社报道，法案规定，“外国代理人”必须向墨西哥当局通报他们在墨西哥搜集的信息；与“外国代理人”联系的墨西哥公务人员必须向墨西哥当局提交书面报告；取消“外国代理人”的一切豁免权。

美国与墨西哥长期以来合作打击毒品犯罪，美国毒品管制局派人在墨西哥执行任务。美联社报道，毒品管制局驻墨西哥负责人通常享有完全外交豁免权，其他人员享有部分豁免权。

洛佩斯所属左翼执政党国家复兴运动党众议员吉列·阿尔瓦拉多说，这份法案旨在“维护国家主权”。

洛佩斯在墨西哥与美国发生一场外交和司法风波后向议会提交这一法案。10月，墨西哥前国防部长萨尔瓦多·西恩富戈斯抵达美国洛杉矶机场时被逮捕。他去年在美国受到秘密起诉，指控罪名包括贩毒和洗钱。

美方没有通知墨方就调查和逮捕西恩富戈斯，引发包括军方在内的墨方强烈不满。洛佩斯公开警告要重新审议墨美之间的禁毒合作协议。一些媒体报道，墨方威胁驱逐美国毒品管制局人员，不过洛佩斯予以否认，只说墨方向美方提出了异议。

《华盛顿邮报》报道，由于美方采取秘密截获西恩富戈斯手机通信内容的方式调查，墨方担忧美方可能对其他高级官员采取同样手段。

11月，美国司法部撤销起诉并把西恩富戈斯遣返墨西哥，交由墨方调查。墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德说，墨西哥犯罪嫌疑人“应当在墨西哥依据我们的法律受到起诉、审理和判决，而不是在其他国家”。

美国司法部长威廉·巴尔上周警告，墨方法案会让美墨合作“更加困难”，“只会有利于暴力跨国犯罪组织及其他我们共同打击的罪犯”。

巴尔14日向总统唐纳德·特朗普递交辞呈，将于本月离职。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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