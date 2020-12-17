利比亚和谈现分歧　联合国任命新特使

联合国安全理事会15日批准尼古拉·姆拉德诺夫出任联合国秘书长利比亚问题特别代表。

同一天，斡旋利比亚冲突的多方人士呼吁，冲突双方应“加倍努力”弥合分歧以实现举行国内选举。

【“外国作战人员撤离”】

安理会当天通过联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯对姆拉德诺夫的提名。姆拉德诺夫是现任联合国中东问题特使，过去5年一直致力于巴以问题。

安理会同时批准托尔·文内斯兰出任联合国中东问题特使。文内斯兰现任挪威的中东和平进程特别代表。

今年3月，时任联合国秘书长利比亚问题特别代表加桑·萨拉姆以健康原因为由辞职，由联合国利比亚支助特派团负责人斯蒂芬妮·威廉姆斯代理至今。

多名外交人员先前对媒体披露，人选迟迟未定的原因包括美国方面试图切分利比亚问题特别代表的职责，由一人主管联合国利比亚支助特派团，另一人主管利比亚停火斡旋，但这一想法受到多个国家反对。

安理会15日在声明中重申，根据各方先前达成的协议，所有外国士兵及雇佣兵应撤出利比亚。古特雷斯先前警告，利比亚遭遇“史无前例”的外国干预和雇佣军介入。

穆阿迈尔·卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入内乱，国内各派武装和政治势力分化为东西两大阵营。民族团结政府和支持它的武装控制首都的黎波里等西部地区，获得联合国承认，得到土耳其、卡塔尔等国支持。国民代表大会与“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市，获得埃及、俄罗斯、阿拉伯联合酋长国等国支持。

【“时间正在流逝”】

联合国利比亚支助特派团负责人威廉姆斯15日以视频连线方式出席利比亚政治对话论坛时说，冲突双方没能就民族团结政府组成人员的选择机制达成一致，她将推动成立一个咨询委员会来弥合分歧。

“到目前为止，你们仍在努力就前进的道路达成一致，”她说，“时间正在流逝，我们有责任为了利比亚人民推动这一进程，实现路线图的一个关键目标，即让举行选举成为现实。”

安理会则在声明中强调，实现可靠及有效的停火监督机制非常重要，这一机制应由利比亚人主导。

在联合国斡旋下，利比亚冲突双方10月23日在瑞士日内瓦签署停火协议，决定在利比亚全境实行“完全和永久”停火。双方新一轮政治对话11月在突尼斯举行，同意2021年12月24日举行总统和议会选举。威廉姆斯当时说，举行选举需要重新组建总统委员会和一个团结有效的民族团结政府。

安理会轮值主席国南非常驻联合国代表杰里·马蒂在声明中说，为了利比亚未来的稳定和繁荣，成功的政治进程不可或缺，因而冲突双方应“加倍努力”。

威廉姆斯15日呼吁各方“不要纠结于过去”的分歧，说“火车已经离站，不会再回头”，“我们应该向前看”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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