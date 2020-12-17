“共命运 心连心”中意抗疫漫画书暨纪念邮册首发

人民网罗马12月17日电（记者叶琦）意大利时间12月16日上午9时30分，由浙江传媒学院、意大利威尼斯华侨华人企业家联合总会、联合国教科文组织中国创业教育联盟、联合国教科文组织浙江大学创业教育教席主办，意大利中意艺术旅游商业协会、华人头条、意大利STAI科技协办的“共命运 心连心·中意抗疫漫画书暨纪念邮册首发式”在中国、意大利罗马、威尼斯、米兰等地线上线下同步举行。

意大利经济财政部副部长皮埃尔·保罗·巴雷塔，意大利众议院议员马克·奥斯纳托，联合国教科文组织北京办事处罗伯特·帕鲁亚，中国驻米兰总领事馆副总领事张凯斌，浙江传媒学院校长徐小洲等参加首发式。

皮埃尔·保罗·巴雷塔提出，中意双方自古以来在交通、商贸等各方面一直保持良好的合作伙伴关系。在新冠肺炎疫情暴发的关键时期，中国鼎力相助，为国际抗疫做出了诸多努力，此次首发式就是中意良好关系的最好例证，希望双方将这种关系传承给年轻的一代，传承给教育事业，为加强中意两国的交流合作、中意关系的巩固和发展作出贡献。

联合国教科文组织北京办事处罗伯特·帕鲁亚在祝贺视频中表示，抗疫漫画书能够抚慰人们的心灵，有助于世界各国重建生活秩序。中意两国联合发行抗疫漫画书，是双方面对疫情团结合作、荣辱与共的见证，是人类社会和平、和谐和友谊的象征，希望意大利的学生和人民能够从中获益。

意大利众议院议员马克·奥斯纳托在祝贺视频中表示，关注疫情、做好防护是所有人都应该做的事情，这本漫画书用轻松的语气为青少年读者详细讲解了新冠肺炎疫情防控知识，非常感谢浙传团队的组织筹划与倾情绘制，希望所有青少年都能了解新冠肺炎，积极做好疫情防控。

张凯斌表示，中意两国友好关系惠及两国人民，树立互利共赢的典范，尤其自疫情发生以来，携手抗疫，谱写命运共同体新篇章。他指出，孩子就像八九点钟的太阳，寄托着中意美好合作的未来，此时出版抗疫漫画可谓恰逢其时，不仅有助于他们平衡好学习和防控，更是在他们心中播下中意合作的种子，帮助他们成长。

徐小洲表示，中意双方有着悠久的交往历史和深厚的传统友谊，本次首发式的举行，展现了中意两国人民的深厚友谊、合作精神，体现了两国人民命运与共、心心相连。

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