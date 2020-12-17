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“硬性封锁令”紧急出台  债务预算额大幅增加

德国在抗疫和复苏间艰难平衡（环球热点）

本报记者  李嘉宝

2020年12月17日08:07  来源：人民网－人民日报海外版
 

12月14日，在德国法兰克福，佩戴口罩的行人走过一处提醒人们佩戴口罩的标牌。新华社/路透

德国总理默克尔近日宣布，德国从12月16日起大规模收紧对公共生活的限制，实施“硬性封锁令”直至明年1月10日。此外，德国联邦议院财政预算委员会日前批准了2021年财政预算草案，计划于明年新举债约1798亿欧元。联邦政府表示，在新冠肺炎疫情背景下，新增的政府支出将用于卫生、交通和基础设施领域。

疫情严峻

据默克尔介绍，“硬性封锁令”的主要内容包括：除了提供日常必需品之外的所有零售商铺必须关闭；中小学和幼儿园理论上应关闭，但允许提供儿童紧急看护；社交接触限制照旧，假期期间可适当放宽，允许进行聚会，但不含儿童在内的人数上限为5人，且应为“关系非常近的亲友”；跨年夜禁止售卖烟花爆竹，且不允许进行聚会等。

“硬性封锁令”出台背后，是德国日趋严峻的疫情形势。“平均每两分半钟就有一个德国人死于新冠肺炎。”德媒这样形容德国12月10日的疫情形势，当天，德国新增确诊29875例，新增死亡598例，均刷新疫情暴发以来的纪录。根据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所发布的数据，截至当地时间12月13日0时，德国累计新冠肺炎确诊病例超过132万例，较前一日新增2万多例；累计死亡病例超过2.1万例，较前一日新增321例。

德国的医疗系统处于超负荷运转状态中。据德国跨学科重症和急诊医学协会统计，德国重症护理人员缺口多达3500-4000人，不少医院护理人员受到感染不得不停工，医院运转受到很大影响。医生们警告称，在德国某些地区，重症监护室的床位只有5%至10%可用。

默克尔指出，从11月初开始实施的“轻度封锁令”力度显然不够，近日德国疫情又出现了“指数型增长”的势头，迫使政府不得不再次采取行动。

重重挑战

当前，欧洲各国正面临新冠肺炎疫情的第二波冲击，一度被舆论称为欧洲“抗疫模范”的德国也不例外。

中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯在接受本报采访时指出，包括德国在内的欧洲国家疫情出现反弹，一定程度上与民众放松对病毒的警惕有关。此外，德国在初期抗疫成效相对较好的情况下迅速复工复产，也给病毒带来了可乘之机。加之秋冬季是疫情等流行性疾病高发期，加剧了疫情的严峻形势。

德国经济亦受到严重冲击。德国伊弗经济研究所近日公布的数据显示，德国商业景气指数在连续上升5个月后，10月和11月接连环比下降。该研究所所长克莱门斯·菲斯特指出，“第二波疫情打断了德国经济复苏进程。受访德企对发展预期表现出明显悲观情绪，经济的不确定性继续上升。”相关分析认为，企业的投资意愿一旦降低，不仅影响生产设备的更新，也影响生产力发展和社会就业。

“硬性封锁令”能否顺利推行下去？舆论不乏担忧之声。

德国中央银行德意志联邦银行发布报告认为，受国内外应对第二波疫情的限制措施影响，德国经济在今夏强劲增长过后，可能陷入停滞，甚至衰退。

综合德媒报道，自政府11月初实施“轻度封锁令”以来，德国柏林、莱比锡、汉诺威等城市相继爆发多场反防疫措施游行。上月18日，近万人聚集在柏林联邦政府区和国会大厦一带，抗议新颁布的防疫法案“威胁公民的权利与自由”。因此有观点担心，“硬性封锁令”恐遭遇同样的抵制。

“硬性封锁令在具体执行中将面临两大挑战。”赵柯指出，其一，德国作为联邦制国家，要保证封锁令具体举措落到实处，必须依赖各州政府的密切配合和协调。其二，更严格的社交隔离措施将对经济复苏、尤其是第三产业复苏带来挑战，进而影响就业。德国政府需要处理好由此产生的社会问题。

微妙平衡

抗疫、复苏——这是当下德国面临的主要课题。应对疫情反弹，德国正加紧行动。

12月13日，默克尔在宣布“硬性封锁令”的同时做出承诺，将提供更多经济扶持政策，帮助企业和个人渡过难关。德国财长肖尔茨也表示，将为受影响的企业每月提供至多50万欧元。

值得注意的是，德国联邦议院财政预算委员会近日批准了2021年财政预算草案，计划于明年新举债约1798亿欧元。这创下第二次世界大战后德国历史上第二高的净新增债务预算。联邦政府表示，在新冠肺炎疫情背景下，新增的政府支出将用于卫生、交通和基础设施领域。其中，餐饮、零售业等受疫情打击最为严重的行业将受到较大额度的援助，另一大额的支出将用于减轻普通居民的财政负担。新增债务中大约有27亿欧元可用来支付疫苗。

展望德国经济，德国经济顾问委员会主席拉尔斯·费尔德认为，“危中有机”，遏制疫情是目前的焦点，这是影响德国经济下一步走向的关键因素之一。

赵柯指出，平衡好抗击疫情和经济复苏之间的关系，是任何一个政府都要考虑的关键问题。从德国的情况来看，德国本身是一个典型的福利国家，具有较稳定的社会保障体系，能够为当前民众面临的失业、医疗费用支出等问题提供一定保障；此外，德国具备应对大型经济危机的经验。今年，德国采取“企业缩短工时、政府提供补贴”的方式避免出现大规模失业问题。“德国政府应当从社会保障网的韧性、经济实际运行状况和疫情发展态势这几个指标进行综合权衡，在抗疫与复苏之间找到一个平衡点。”

(责编：艾雯、燕勐)
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