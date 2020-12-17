中国推动澜湄水资源合作不容抹黑（观象台）

最近，美国又想就澜湄水资源合作问题“兴风作浪”。据悉，12月14日，由美国国务院出资的“湄公河大坝监视”项目启动，该项目计划通过卫星来监控湄公河上游中国大坝的水位，并公开有关信息。

这已不是美国第一次炒作水资源问题，来离间湄公河上下游国家的关系。今年9月，美国国务院网站发布所谓“中国破坏全球环境报告”，妄称中国操纵湄公河水资源，给下游邻国带来了灾难性后果。

不出所料，这番罔顾事实的指责非但没能“激起水花”，反而很快遭到打脸。中国水电水利规划设计总院专家发文指出，美方得出“中国操纵湄公河水资源”这一结论的唯一依据，是一家NGO组织在美国政府资助下发表的一篇研究报告，称中国境内自2012年糯扎渡水电站建成后，极大地改变了天然来水和放水模式，导致2019年下游湄公河低水位创下纪录。然而，这一研究已经遭到包括下游国家在内的多方面专业人士质疑。湄公河委员会以及澳大利亚的学者在评述该研究报告时，明确指出其研究方法和研究结论存在不妥。

其实，恰恰与美国指责的相反，上游澜沧江水电对下游湄公河的积极作用显然易见。2019年湄公河遭受严重旱灾，小湾和糯扎渡电站以减少水库蓄水、损失单位水量势能、减少发电量、大幅减少经济收益为代价，为缓解湄公河下游干旱作出了突出贡献。而且，澜沧江水电开发仅利用水能，不减少水量，更不会导致下游发生干旱。通过上游电站水库的调蓄功能，可以有效削减洪峰，并在旱季增加下泄流量，有利于下游防洪抗旱。澜沧江梯级电站有助于保持湄公河流量的稳定，这是国际科学界和湄公河委员会的共识。可惜，美方一心想着抹黑，眼里全然放不下事实。

至于这次美国急吼吼地想用卫星监控中国大坝，更是别有用心。自上月起，中国便开始向湄公河国家提供澜沧江全年水文信息，澜湄水资源合作信息共享平台也于近日开通运行。澜湄六国还通过水资源合作联合工作组机制及时通报水电站重大调度情况，分享有关数据，澜湄水资源合作领域的信息透明度不断提升。

近年来，美国多次操弄澜湄水资源合作议题，又是“大吐酸水”，又想“横插一杠”，背后算盘不言自明。今年9月，美国宣布启动湄公河—美国伙伴关系，称其为印太愿景和东盟战略伙伴不可或缺的一部分。美国国务卿蓬佩奥称，美国打算与日本、澳大利亚、韩国、印度一道，和湄公河流域国家紧密合作，但必须面对来自“中共的挑战”，并指责中方日益对湄公河的自然环境和经济自治造成威胁。这番荒谬论调与美国抹黑中国的表现一脉相承。

中国人讲，上善若水，水利万物而不争。澜湄合作因水而生，是中国与湄公河五国共同发起和建设的新型次区域合作平台，各方努力将澜湄合作打造成为亚洲命运共同体建设的“金字招牌”。如今，澜湄机制成立已4年多，合作从快速拓展期进入全面发展期，机制建设、战略规划、资金支持、务实合作均取得显著进展，为地区发展注入了新的“源头活水”，给各国人民带来了实实在在的利益。这样一块响当当、沉甸甸的“金字招牌”，不容抹黑，也抹黑不了。

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