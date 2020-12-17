构建新型大国关系：中俄在行动

12月15日，中国国务委员兼国防部长魏凤和同俄罗斯国防部长谢尔盖·库茹盖托维奇·绍伊古正式签署《关于延长2009年10月13日〈中华人民共和国政府与俄罗斯联邦政府关于相互通报发射弹道导弹和航天运载火箭的协定〉有效期的议定书》，同意将协定有效期延长10年。两国国防部长并为此专门举行视频会议，强调双方将确保有效执行协议，并在此基础上加强两军务实合作，进一步充实中俄两国新时代全面战略协作伙伴关系内涵。

中俄特殊关系的重要标志

11年前，作为中俄总理第十四次定期会晤的重要成果之一，双方签署了《中华人民共和国政府与俄罗斯联邦政府关于相互通报发射弹道导弹和航天运载火箭的协定》（下称《协定》），成为中俄增进战略互信的重要里程碑。该《协定》将于今年12月16日到期。两国国防部长此次顺利续签这一重要《协定》，充分体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性。

国家间建立相互通报弹道导弹和航天运载火箭发射机制，必须以良好的双边关系和高度的政治互信为基础。世界上大国之间建立这样的双边机制并不多见。中国目前只与俄罗斯一国建立了这样的互信机制。这一机制得以延续，既肯定了双方过去10年履行《协定》的积极成效，也印证了中俄双边关系的成熟稳定和历久弥坚。

中俄对世界的共同贡献

中俄续签《协定》，是落实两国元首共识、共同维护全球战略稳定的又一实际举措。2016年和2019年，中俄元首先后签署并发表了《关于加强全球战略稳定的联合声明》《关于加强当代全球战略稳定的联合声明》，明确表示双方决心深化战略互信，加强战略协作，坚定维护全球和地区战略稳定，坚持共同维护巩固来之不易的防扩散和军控领域国际机制体系。这些声明不仅是两国的政治宣示，而且已经转化成一系列实实在在的行动。

近年来，中俄两国在不同场合、各个层级，就核、中导、反导、外空等战略安全问题，以及朝鲜半岛核问题、伊朗核问题、叙利亚化学武器争端等热点问题保持了密切的协调与合作，为维护国际和地区和平与安全、支持多边主义和军控与防扩散进程作出了重要贡献。

在个别国家肆意渲染大国竞争、大搞单边主义、频频毁约退群的背景下，中俄续签《协定》，为大国增进战略互信、深化互利合作、共谋和平安全作出了表率，用实际行动回答了新时代条件下如何构建新型国际关系、如何共建和平与安全世界的时代之问。

中俄友好合作没有止境

面对复杂多变的外部环境，中俄关系在两国元首的战略引领下，经受住了国际风云变幻和新冠肺炎疫情等系列考验，展现出强大的稳定性和持久性。中俄两国关系的提升，中俄战略协作的深化，既符合两国共同利益，也符合国际社会期待，顺应和平发展的时代潮流。

习近平主席明确表示，中俄作为全面战略协作伙伴，密切战略沟通合作十分必要。王毅国务委员兼外长说：“中俄组合堪称最紧密、最牢固、最成熟、最稳定的一组大国关系，为国与国之间和睦相处、合作共赢树立起标杆和典范。对中俄关系来说，没有最好，只有更好；对中俄合作而言，没有休止符，只有进行曲。”相信中俄两国将以续签《协定》为契机，进一步加强“背靠背”战略协作，积极做维护世界和平安全的“稳定锚”，为国际关系健康发展持续注入正能量。

《 人民日报 》（ 2020年12月17日 13 版）

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