国际观察：中国疫苗安全性获国际社会认可

近日，中国新冠疫苗的良好效果成为国际社会关注的焦点。12月13日，巴林国家卫生监管局宣布，已正式批准中国国药集团研发的新冠灭活疫苗在巴林注册上市。巴林国家卫生监管局在官方通报中称，此项决定是基于该疫苗在数国进行的临床试验数据，以及多家权威机构对这些数据进行的彻底审查和评估。

这款疫苗的III期临床试验结果显示，在对42,299名接种志愿者进行检测后，数据表明其有效率为86%，中和抗体血清转化率为99%，能100%预防中度和重度的新冠肺炎病例。

就在12月9日，阿拉伯联合酋长国成为首个正式批准中国新冠疫苗的国家。阿联酋卫生和预防部的声明，是对中国疫苗具有帮助遏制疫情蔓延潜力的首个官方认可。阿联酋期待中国疫苗的使用能保护该国人民，并为经济复苏铺平道路。

美国《纽约时报》在12月9日刊文指出，“如果其他地方的临床试验也得出类似的疫苗有效率结果，中国研发的疫苗可能会为发展中国家提供一条生命线”。

值得注意的是，早在9月14日和11月3日，阿联酋和巴林就分别宣布将国药集团新冠疫苗用于本国紧急使用，阿联酋紧急接种人员中包括其副总统兼总理及卫生和预防部部长。

在阿联酋获批三期临床试验后，国药集团的新冠疫苗此后又连续获得摩洛哥、阿根廷等国家和地区的临床批件。

据《今日埃及人报》报道称，当地时间12月10日晚，埃及卫生部在开罗机场接收了国药集团生产的第一批新冠疫苗，该疫苗将免费提供给一线医护人员及患有慢性病的老年人等易感人群。”中国产新冠疫苗是世界最好的疫苗之一“，埃及卫生部长哈莱·扎耶德表示。她本人也接种了该疫苗，并且肯定了疫苗的安全性和有效性。

《金字塔报》援引埃及过敏和免疫学会成员马吉德·巴德然博士的观点，他丝毫不担心中国疫苗的安全性。他称，此前在埃及进行的临床实验数据显示，中国新冠肺炎疫苗有效率超过90%。

国务委员兼外长王毅同土耳其外长恰武什奥卢12月14日通电话，恰武什奥卢祝贺中国成功控制疫情，高度赞赏中方在疫苗研发方面取得的成就。他表示，土方认为中方的疫苗安全有效，已宣布将从中国紧急采购疫苗，愿就此同中方加强合作。

同时，中国的其他几款疫苗在国外也备受好评。据巴西G1新闻网报道，圣保罗的布坦坦研究所所长迪马斯·科瓦斯于10月19日表示，研究所与科兴生物合作研制的灭活新冠疫苗CoronaVac安全性很高。“这种疫苗非常安全，它所采取的技术已经达到预期效果。实际上，这是目前巴西所有待测疫苗中安全性最高的疫苗”。

摩洛哥《晨报》发文指出，中国疫苗是世界上最先进的。国际知名的法国科学家，医生和遗传学家Axel Kahn教授在法国RMC频道11月12日发表讲话，谈到中国生产的候选疫苗。他认为，与目前市场上生产的所有其他疫苗相比，国药集团和科兴生物的疫苗在试验和功效证明方面要先进得多。

此前，中方在10月8日宣布加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，并作出承诺称，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。

日本《朝日新闻》网站报道，中国外交部发言人华春莹在10月9日表示，中国加入“实施计划”，目的就是以实际行动促进疫苗公平分配，确保为发展中国家提供疫苗，同时带动更多有能力的国家加入并支持，在疫苗的分配上展示出了国际合作的积极态度。

12月11日，国务委员兼外交部长王毅在“2020年国际形势与中国外交”研讨会上宣布，为抗击新冠疫情，中国已向多国提供了2,000多亿个医用口罩、20亿件防护服和8亿份检测试剂盒。他指出，中国向150多个国家和9个国际组织提供了防疫援助，并向34个国家派出36个医疗专家小组进行了冠状病毒防治工作。

中国在全力抗击本土疫情的同时，并没有选择“独善其身”，其在积极投身全球抗疫中所显出的大国担当，正是中国构建人类卫生健康共同体的生动实践。（张信凤 张荣 曾书柔 寇杰 杨倩 袁蒙 实习生刘超凡）

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