2020年12月14日，是联合国难民署成立70周年。对于一个本应只存在三年的组织来说，这个周年过得令人不安。

第二次世界大战结束后，世界支离破碎，百废待兴，联合国难民署的任务主要是为欧洲难民寻找家园。联合国难民署成立于1950年12月14日，其任务期有限，且性质明确为非政治性组织，仿佛它的存在就会让人们想起苦难，而这些苦难最好随着瓦砾一扫而尽。

我们的任务不断扩大。后殖民时代伴随着解放斗争和权力斗争，数百万平民陷入动乱之中。年复一年，在不同的大陆，联合国难民署都为日益增多的被迫逃离家园的人提供援助，从中美洲到撒哈拉以南的非洲，再到越南和柬埔寨。

去年是阿富汗平民因战乱而流离失所的第40个年头。明年将是叙利亚冲突爆发的第10个年头。诸如此类，一系列令人憎恶的纪念日相继到来，新冲突不断爆发或重现，与此同时，旧冲突的影响仍未消退。在过去的70年中，这个曾经信誓旦旦要开启和平时代的世界却屡屡挑起争端，却又并不善于解决争端。

因此，联合国难民署一次又一次行动起来，尽其所能保护那些背井离乡的弱势群体。这常常需要妥协。当国家和人民的命运被决定时，我们通常不在决策者之列，但我们却可以采取实地行动，去帮助那些在争端中被迫逃离家园的人。

长期以来，联合国难民署的工作人员为其工作而深感自豪，他们的努力为世界带来了改变，保护和拯救了生命。此外，他们还积极应对气候变化带来的影响，以及近期的新冠疫情等新挑战——这些因素进一步加剧了流离失所造成的严重问题。

1994年，我在扎伊尔，即现在的刚果民主共和国，担任联合国难民署紧急应急小组的成员。在短短四天时间里，100万人从卢旺达越过边境逃生，结果却陷入了造成数万人死亡的霍乱疫情。我和同事们曾承诺保护人们，却只能为他们挖坟墓。你可能想起你拯救过的生命，想起你的事业把难民的绝望化作希望的时刻。但你永远无法忘记那些你无法拯救的生命。

大约一年前，难民、境内流离失所者、寻求庇护者和无国籍人士的总数达到了世界人口的1%。

因此，在联合国难民署成立70周年之际，我对国际社会提出的挑战是：请让我失业。这也应该成为你们的目标：建立一个真正不需要联合国难民署的世界，因为没有人被迫流离失所。请不要误解我的意思：就目前情况而言，我们的工作至关重要，而矛盾的是，我们本不应存在。如果我们还要度过更多的周年纪念，那么唯一的结论就是国际社会失败了。

只要有六个国家消除导致大规模流离失所的因素，数百万难民和数百万境内流离失所者就可以回家。那将是一个好的开始，也是我们真正应该庆祝的事。

（作者系联合国难民事务高级专员）

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