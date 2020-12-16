欧盟将给技术巨头戴“金箍”

英国媒体报道，欧洲联盟将推出两项新法案，以“改革”数字市场，给在欧洲经营的大型技术企业戴上“金箍”。

英国广播公司（BBC）报道，欧盟定于15日晚些时候发布数字服务法和数字市场法草案，这将是20年来对数字服务法规的最大幅度修改，聚焦企业竞争，强制技术企业对用户在其网络平台上发布的内容负责。违法企业可能被处以重金罚款。

上述法案由欧盟委员会执行副主席玛格丽特·韦斯塔格和欧盟委员蒂埃里·布雷东牵头。二人分管竞争事务和内部市场，长期以来对技术巨头立场强硬。

韦斯塔格和布雷东13日在《爱尔兰时报》联名发表评论文章，强调“我们的将来不能由少数公司的商业和政治利益支配”。

文章写道，欧洲有关数字服务的法规可追溯至2000年，“大多数在线平台那时几乎不存在”。他们认为，欧盟是全世界最受青睐的单一市场。

他们写道：“我们需要升级工具箱，确保我们的法规和原则在哪里都受尊重，无论线上还是线下。”

BBC报道，预计新法案的核心部分针对谷歌、脸书等美国大型技术企业，欧盟反对这些企业利用由某项服务搜集的数据“改进或开发新服务”，使对手难以与自己竞争。欧盟称这类企业为“看门人”，给“他们的用户和竞争对手制定规则”。

另外，新法案将强制要求网络平台为用户发布的内容承担责任；如果大型社交媒体不按照要求删除宣扬恐怖主义或其他非法内容的网帖，面临的罚款可能高达其全球营收的6%。（卜晓明）（新华社专特稿）

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