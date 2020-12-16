英国演练“无协议脱欧”

英国定于16日展开演习，模拟“无协议脱欧”这一最糟糕的局面，以测试国家是否准备就绪。

《每日邮报》报道，演习名为“压顶石行动”，将模拟边界出现混乱、渔船非法进入英国水域等状况，是英国和平时期最大演习之一。警察、边防人员、海关官员和军人将联手确保英国在脱离欧洲联盟后继续运转。

这一大规模演习筹备数月，内容包括增设7处远离港口的内陆检查点，负责边境检查，保证货运顺畅。M20高速公路外一处面积相当于10多个足球场的货车停车场将开放，以应对港口城市丹佛的边境检查点排长队状况。一款手机应用程序将帮助货运方获悉应当前往的地点。政府将增派至多900名官员维持边检程序，检查货车并执行新的进口管制。

《星期日太阳报》报道，担当重任的高级官员今年圣诞节假期不休假，大约1.4万名待命军人可能因需要人手而无法休假。肯特郡将增派数以百计警察阻止蛇头趁机组织移民偷渡英吉利海峡。

如果英国“无协议脱欧”，海军将在海岸部署4艘舰艇，阻止法国拖网渔船非法进入英国水域捕鱼。海军将有权逮捕非法进入的法国及其他欧盟国家渔民。

考虑到民众在“无协议脱欧”后对变化可能无所适从，英国将面向游客、企业及其他需要咨询的群体开通20多条帮助热线。

一名政府高级官员披露，贸易商在“无协议脱欧”后最初几周需要适应新规定，边境势必出现混乱，但英国政府有信心顺利应对。

英国今年1月31日正式“脱欧”，进入为期11个月的过渡期。英欧3月启动以贸易协议为核心的未来关系谈判，期待在过渡期内达成协议。如果没能达成协议，双方贸易自2021年起将重回世界贸易组织框架，重新实施边检和关税等安排。一些分析师预计，“无协议脱欧”将使英国2021年损失大约450亿英镑。（陈丹）（新华社专特稿）

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