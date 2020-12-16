尼日利亚医学协会主席：尼方非常愿意接受来自中国的疫苗

尼日利亚医学协会主席乌贾教授（姜宣 摄）

人民网阿布贾12月15日电（记者姜宣）当地时间14日晚，尼日利亚医学协会主席乌贾教授在接受记者电话采访时表示，在应对新冠肺炎疫情上，中国比尼日利亚准备得更充分，尼方应该以中国为学习榜样。只要新冠肺炎疫苗安全、有效，尼日利亚非常愿意接受来自中国的疫苗。

乌贾表示，当前，随着全球第二波新冠肺炎疫情暴发，大多数西方国家都在购买疫苗。随着尼日利亚每日新增确诊病例也在激增。由于尼日利亚不生产任何疫苗，“所以我们不关心疫苗从哪来里来，不会介入政治问题，只要证明中国疫苗安全、有效，尼日利亚就应该接受并使用”。

乌贾表示，针对疫情，中国比尼日利亚准备得更充分，尼日利亚应该以中国为学习榜样。同时，在对抗疫情上，中国给予了尼日利亚大力支持，不仅如此，中国还一直以来在各个领域帮助尼日利亚。中尼双方的交流合作与相互支持，展现了两国之间的友好关系。

在回应尼日利亚医学协会曾在今年4月份拒绝中国医疗队对尼日利亚帮助的立场时，乌贾表示，医学协会从不反对中国医疗队的来访，只是说在当时尼日利亚疫情并不严重的情况下，尼日利亚有能力应对疫情。

在当日早些时候召开的新闻发布会上，乌贾表达了对该国新冠肺炎新增确诊病例持续上升的担忧，呼吁民众严格遵守国家疾控中心规定，正常佩戴口罩，勤洗手，注意消毒及保持社交距离等，尤其圣诞节期间，不要进行没必要的旅行。

据尼日利亚疾控中心公布数据显示，进入12月，随着全球第二波疫情高峰来临，尼新增确诊病例从11月底的两位数迅速增加至数百人，其中12日达到了675例新高。

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