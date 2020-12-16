融入世界经济是历史大方向（望海楼）

“大道之行也，天下为公。”12月16日，《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《共担时代责任，共促全球发展》。文章指出，融入世界经济是历史大方向，中国经济要发展，就要敢于到世界市场的汪洋大海中去游泳。文章强调，《巴黎协定》符合全球发展大方向，成果来之不易，应该共同坚守，不能轻言放弃。这是我们对子孙后代必须担负的责任！

经济全球化为世界经济增长提供了强劲动力。人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体，利益高度融合，彼此相互依存。全球治理体系只有适应国际经济格局新要求，才能为全球经济提供有力保障。近年来，新兴市场国家和发展中国家占全球经济总量的比重已接近40%，对世界经济增长的贡献率已经达到80%，成为全球经济增长的主要动力。每个国家都有发展权利，同时都应该在更加广阔的层面考虑自身利益，不能以损害其他国家利益为代价。搞保护主义如同把自己关进黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。不能一遇到风浪就退回到港湾中去，那是永远不能到达彼岸的。

当前，最迫切的任务是引领世界经济走出困境。国家不分大小、强弱、贫富，都是国际社会平等成员，理应平等参与决策、享受权利、履行义务。应当看到，当前经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，国际贸易投资持续低迷，全球产业链供应链价值链受到非经济因素严重冲击。经济全球化确实带来了新问题，但不能把困扰世界的问题简单归咎于经济全球化，而是要适应和引导好经济全球化，消解经济全球化的负面影响。要坚定不移发展开放型世界经济，在开放中分享机会和利益、实现互利共赢。要赋予新兴市场国家和发展中国家更多代表性和发言权，让经济全球化进程更有活力、更加包容、更可持续，让它更好惠及每个国家、每个民族。

中国的发展是世界的机遇。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，要善于在危机中育先机、于变局中开新局。中国的发展，关键在于中国人民在中国共产党领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路。中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。观察中国发展，要看中国人民得到了什么收获，更要看中国人民付出了什么辛劳；要看中国取得了什么成就，更要看中国为世界作出了什么贡献。这才是全面的看法。习近平总书记就此强调：我们要下大气力发展全球互联互通，让世界各国实现联动增长，走向共同繁荣。我们要坚定不移发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。中国的大门对世界始终是打开的，不会关上。只要我们携手努力、共同担当，同舟共济、共渡难关，就一定能够让世界更美好、让人民更幸福！

（作者为《求是》杂志社副编审）

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