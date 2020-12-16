为加速全球减贫进程贡献智慧和力量（和音）

立己达人，兼济天下。在推动自身减贫进程的同时，中国始终在力所能及范围内向广大发展中国家提供帮助

12月14日，人类减贫经验国际论坛在北京开幕。习近平主席向论坛致贺信，阐明中国党和政府致力消除贫困的历史进程、伟大成就和国际贡献，强调中国愿同世界各国一道，携手推进国际减贫进程，推动构建人类命运共同体。习近平主席的贺信充分展现了中国同世界共同应对疫情挑战、合力推进减贫事业、促进减贫成果在更大范围惠及世界各国人民的坚定决心。

消除贫困是人类共同理想。中国共产党和中国政府始终把让人民过上好日子作为奋斗目标，为此进行了长期艰苦卓绝的努力。改革开放40多年来，中国7亿多人摆脱贫困，对世界减贫贡献率超过70%。中共十八大以来，中国党和政府把脱贫攻坚摆在治国理政突出位置，组织实施了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战。经过8年持续奋斗，中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，近1亿贫困人口实现脱贫，取得了令全世界刮目相看的重大胜利。世界银行前行长罗伯特·佐利克惊叹：“毫无疑问，这是消除贫困的历史上最大的飞跃。仅中国的努力，就极大促进了与世界减贫有关的千年发展目标的实现。”

立己达人，兼济天下。在推动自身减贫进程的同时，中国始终在力所能及范围内向广大发展中国家提供帮助。从设立中国—联合国和平与发展基金和南南合作援助基金，到在“东亚减贫合作倡议”、中非减贫惠民合作计划框架下扎实推进合作项目，再到不断深化共建“一带一路”同联合国2030年可持续发展议程对接……中国以实际行动为推进全球减贫事业作出贡献。根据世界银行报告，“一带一路”倡议全面实施将使760万人摆脱极端贫困，3200万人摆脱中度贫困。今年6月，中国作为创始成员参加联合国“消除贫困联盟”。明年，中方还将举办数字减贫研讨会，发挥数字技术优势，助力亚太地区消除贫困事业。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书巴尔塞纳表示，中国至少向166个国家和国际组织提供过援助，帮助其他发展中国家减贫。新冠肺炎疫情发生后，中国积极支持二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，为最贫困国家提供支持。

联合国秘书长古特雷斯最近指出，全球在实现2015年各国领导人达成的有关可持续发展目标方面“雄心还不够”，实现到2030年将全球极端贫困率降至3%以下的目标困难重重。当前，疫情仍在全球肆虐，减贫事业面临严峻挑战，联合国报告预测，疫情大流行将使更多人陷入极端贫困。中国脱贫攻坚实践日益引起国际社会关注，越来越多国家学习借鉴中国扶贫理念和经验。在国际劳工组织总干事盖伊·赖德看来，消除贫困并不是一国经济快速增长或是世界发展之后的必然产物，它必须成为一国明确的政策目标。中国的脱贫成就证明了这一点。除了采取促进就业、完善社会保障、改善医疗服务等措施外，只有将脱贫作为重要政策目标，才可能在这一方向上取得进展。英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里认为，“对于所有试图摆脱贫困的国家而言，通过改革开放来消除贫困，是中国提供给世界的一条宝贵经验”。

“中国愿同各国一道，合力建设远离贫困、共同发展的美好世界。”习近平主席今年11月在出席二十国集团领导人第十五次峰会时作出庄严承诺。今日之中国，全面建成小康社会胜利在望，全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启。新征程上，中国将巩固拓展脱贫攻坚成果，并将一如既往为加速全球减贫进程、提升人类共同福祉贡献智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2020年12月16日 03 版）

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