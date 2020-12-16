坚守品质  本固枝荣（他山之石）

摩瑟水晶工厂内，玻璃工匠正在吹制水晶。

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位于圣彼得堡的叶利谢耶夫商人商店外景。

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当图瓦饼干店的糕点师正在木质模具上制作人偶形象饼干。

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西班牙两名工人正在一处橄榄田中收集采摘的油橄榄。

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在跨越世纪的发展历程中，在瞬息万变的市场环境下，一些百年老店凭借对品质的坚守，努力创新、拓展市场，或成为行业翘楚，或走出国门蜚声国际

比利时当图瓦饼干店——

不断适应消费者需求变化

本报驻比利时记者 牛瑞飞

初到比利时，当图瓦饼干店是房东向记者推荐的第一家美食店。她说：“小时候，我们总盼望着爸爸下班后买一袋当图瓦的饼干带回家。”在当地人眼中，这家创建于近200年前的手工饼干店充满了儿时美好的记忆。几十种风味独特的常售饼干、各种生动形象的节日特供饼干，不仅能满足味蕾，更是视觉的享受。

1829年，面点师让·巴蒂斯特在布鲁塞尔市中心开设了当图瓦第一家门店。黄油和糖是饼干的美味之源。二战前后，由于无法购买到高品质的黄油和糖，时任经营者瓦莱尔选择等待，直到1948年才重新开张制作饼干。如今，当图瓦在比利时拥有10家门店，“宁愿停业也不降低品质”是当图瓦人的座右铭。饼干店的第七代传人、现任管理者亚历山大·埃尔森向记者表示，家族企业近200年来经久不衰的秘诀，是“对高品质的一贯坚持：高品质的原料、高品质的制作、高品质的产品”。

这家百年老店也在不断适应消费者的需求变化。亚历山大告诉记者，为了使饼干的营养健康指数和口味都更优秀，当图瓦进行了多次减油减糖产品的试验开发。当图瓦还开发了冰激凌系列产品，颇受市场青睐。如今，在布鲁塞尔的国王长廊品尝当图瓦店的手工冰激凌、风味饼干、华夫饼等，已成为不少旅游指南的推荐行程。当图瓦还积极与其他企业开展跨界合作。例如，他们将比利时特色啤酒花加入到饼干原料中，生产啤酒口味的饼干，同时啤酒厂也把当图瓦的饼干碾碎添加到啤酒配料中，生产饼干口味的啤酒。

在亚历山大看来，百年老店要想永葆青春，除了产品要与时俱进，经营管理也不能落后。当图瓦的产品主要在门店销售，本地顾客和各地游客是重要消费群体。新冠肺炎疫情防控期间，游客大幅减少，在第一波疫情封锁期间，店面也都处于停业状态。尽管第二波疫情封锁期间，饼干店被允许继续营业，但与去年同期相比，销售额大幅下降。

针对这一情况，当图瓦改变经营方式，积极拓展业务，接受各种各样的订制订单,为企业宣传、生日宴会、婚礼等活动提供特制产品。网络销售也开始发力。尽管当图瓦几年前已开通网销渠道，但网销份额占比很小。今年，约1/3的销量来自于网络。

今年10月，为了帮助因疫情而陷入经营困难的中小企业，布鲁塞尔市政府启动一项众筹项目，民众可以对心仪的企业进行投资，100欧元起步，周期5至8年，每家企业融资上限为30万欧元。当图瓦饼干店成为该项目第一个通过政府资质和信用审核的企业。亚历山大希望这可以为当图瓦开辟新的融资渠道。“希望这笔资金不仅可以帮助我们渡过难关，还可以借此开发出移动售卖车，让消费者更方便地买到我们的产品。”

了解到中国的网络购物节让不少欧洲传统品牌销售额剧增时，亚历山大表示将认真调研产品销往中国的可行性。他说：“不少中国游客购买我们的产品作为伴手礼。未来，希望中国民众不出国门就能享受到我们产品带来的酥脆甜蜜。”

（本报布鲁塞尔电）

西班牙橄榄油品牌康宝娜——

注重品质和可持续发展

本报驻西班牙记者 姜 波

在西班牙南部安达卢西亚的广袤土地上，遍布着苍翠的橄榄树，宛若绿色的海洋。从古至今，当地居民用橄榄树果实榨油，食用橄榄油成为西班牙饮食文化的特征。作为橄榄树的主要种植区，安达卢西亚孕育了众多橄榄油品牌，超过百年历史的国民品牌康宝娜就是其中的代表。

1866年，康宝娜在南部城市科尔多瓦创立。创始人安东尼奥将品质视为橄榄油生产最重要的因素。在他看来，橄榄树是土地的馈赠，按照传统工艺生产和销售高品质的橄榄油将为当地人民带来真正的财富。优质的原料、过硬的品质，使其产品一推出便广受欢迎。1888年，在巴塞罗那世界博览会上，康宝娜一举获得金奖。到1950年，康宝娜远销70多个国家和地区，成为西班牙橄榄油领军企业、世界知名橄榄油品牌。时至今日，该品牌以其独特的品味、浓郁的果香和圆润的口感，始终在西班牙市场占据重要地位。

随着烹饪方式的发展和饮食习惯的改变，康宝娜在保留传统工艺的同时也在不断创新。上世纪70年代，康宝娜研发出味道更柔和的调和橄榄油，不仅性价比更高，还能满足更多烹饪需求。此后，康宝娜还细化拓宽橄榄油产品线，推出多种风味的产品；设计喷雾式包装，方便不同烹饪场景使用。

目前，西班牙是全球最大的橄榄油生产和出口国，橄榄树种植面积约260万公顷，橄榄油产值每年高达数十亿欧元。近年来，随着大规模机械化的引入，橄榄的收购价格被大幅压低。据统计，橄榄油机械化生产的成本为每公斤0.8欧元，传统手工生产的成本则超过3欧元。一些小型的橄榄林由于地形地势原因，无法进行大规模机械化操作，农户收入减少甚至被迫退出这一领域。据专家预测，未来10年内，西班牙可能将有50万公顷的橄榄林消失。

橄榄林的减少不仅将给当地生态保护带来影响，也会导致采用传统方式生产的特色风味橄榄油随之消失。推动橄榄油生产领域的可持续发展成为紧迫的课题。去年，康宝娜推出“拯救优质橄榄油”活动，积极承担企业责任。通过与西班牙9.6万农户和炼油作坊合作，开展培训，帮助其通过可持续生产认证，保证品质并提高收购价格。可持续生产认证要求恢复橄榄林的植被覆盖和生物多样性、减少杀虫剂的使用等，康宝娜计划到2025年80%的特级初榨橄榄油产品都通过该认证。

此外，全球橄榄油市场尤其是西班牙等成熟市场日趋饱和。康宝娜与西班牙农业部门合作成立了尊重价值联合会，希望更多业内企业加入，推动橄榄油生产从注重产量向注重质量和可持续发展转变，延续传统的生产技艺和流程，传承西班牙饮食文化，让土地的馈赠为当地民众带来持续的财富。

（本报马德里电）

捷克玻璃工艺品牌摩瑟水晶——

每一件产品都是艺术品

本报驻波兰记者 于 洋

两排长长的炉子里，水晶原料烧得通红。工人用长长的空心杆挑起水晶原料，鼓起腮帮吹出各具特色的器皿——走进捷克摩瑟水晶生产车间，制作水晶的场景令人震撼。摩瑟水晶创办于1857年，至今仍追求100%纯手工制作。

捷克水晶并非天然水晶，而是一种强化玻璃。中世纪时，人们在捷克劳济慈山的荒原上发现石英山脉，并发展出手工吹制、雕刻、手绘、切割等玻璃工艺技术。现在，捷克是全球规模最大的手工水晶玻璃家居摆件的生产地。在众多水晶品牌中，摩瑟水晶自诞生以来就获奖无数，多次作为国礼走出国门。

从捷克西北部边境小镇卡罗维发利出发，约15分钟车程就能到达摩瑟水晶园区。走进园区博物馆，首先映入眼帘的是创始人路德维希·摩瑟的画像。创办之初，路德维希就为摩瑟水晶制定了发展方向：独一无二的水晶材质和与众不同的艺术性。1892年，摩瑟率先以天然矿物取代氧化铅，研制出无铅水晶，一经问世便被争相购买。同时，摩瑟把水晶制品打造成同绘画和雕塑一样的艺术品，而不仅仅是生活用品，许多水晶雕刻和珐琅彩绘的精品成为国宝级作品。

“万事难不倒玻璃匠”，玻璃制造技术是捷克的骄傲。几百年来，吹制水晶都是男性的手艺，但近年来也出现了女性玻璃匠人，成为车间的一道靓丽风景。玻璃匠人的培养离不开捷克完善的职业教育体系。在捷克，只有不到1/3的中学生在毕业后会进入大学，大多数毕业生则进入职业技术类学校学习。捷克有数十所水晶玻璃制作学校，毕业生直接进入水晶制作工厂工作，传统技艺在一代代师徒间传承。“捷克的年轻人非常喜欢手工制作，我们不仅把它当作一份工作，更是充分享受其中的乐趣与创意。”摩瑟水晶的玻璃制作匠人布兰顿说。

要想成为摩瑟水晶的设计师和工艺师，还需要经过系统的美术教育和工艺训练。仅浮雕花纹就要花费3至8年时间学习，能够真正开始打磨雕刻完成作品，则基本需要二三十年，很多人还会到国外的艺术院校进修。正是这种精益求精的态度，让摩瑟水晶培养了一大批享誉国际的水晶玻璃工艺大师。

“我们的每一件产品都以艺术品的标准来生产，每一个晶莹剔透的水晶都有一个故事，都是不可复制的瑰宝。”摩瑟水晶董事凯特琳娜·扎普莱托娃说，“我们一直坚持精耕细作，不刻意追求扩大生产，首要的是保证每一件作品的质量。”

近年来，摩瑟水晶在中国上海开设了一家精品店，并连续3年在中国国际进口博览会上亮相。“中国已经成为摩瑟水晶的重要销售市场。我经常遇到中国的客商和消费者谈及不同的水晶制品对葡萄酒口味的影响，他们对水晶制品的鉴赏水平令我惊叹。我们欢迎更多的中国消费者了解捷克水晶，也希望把更多的中国元素融入水晶作品，推动两国经贸发展和文化交流。”扎普莱托娃说。

（本报华沙电）

俄罗斯叶利谢耶夫商人商店——

涅瓦大街上的美食景点

本报驻俄罗斯记者 屈 佩

漫步在圣彼得堡的涅瓦大街，仿佛走进了俄罗斯的历史画卷。这条流光溢彩的街道装点了无数艺术家的创作世界，而叶利谢耶夫商人商店则为这份美丽又增添了丰富的味道。

这家商店由商人格里高利·叶利谢耶夫于1902年创立，成立伊始以出售优质、独一无二的食品为特色。当时，这里新鲜奶酪、奇异水果、法国松露、葡萄酒一应俱全，因提供高端食品而声名鹊起。苏联时期，它被称为“1号食品店”。过去近120年，涅瓦大街上许多建筑转变了用途，这里却始终是备受瞩目的美食景点。

2012年3月，经过长期的修复翻新，商店重新开业。从外观上看，建筑与过去别无二致：巨大的拱形彩色玻璃窗、草绿色的金属装饰、灰色花岗岩框架，4座名为科学、贸易、工业、艺术的雕塑在建筑外立面上优雅伫立，诉说着商店见证过的种种繁荣。建筑内部，则在原有基础上进行了升级，极大拓宽了商店的服务功能：创始人叶利谢耶夫当年的办公室得到恢复；大厅中心的大棕榈树下，一家咖啡厅开始营业；楼上和地下层里，分别开设了两家餐厅。

如今的叶利谢耶夫商人商店仿佛是一座时光博物馆，食品则变成了艺术品。430平方米的商店内，水晶吊灯、镀金饰品、雕花、镜面等各种细节美不胜收。家具或是从国外购入的古董，或是博物馆藏品的复刻，菜单和酒水单也参考了古老的食谱。顾客在此享受美味的同时，也可以感受浓浓的复古氛围。这种对视觉和味觉的极致追求让商店成为不折不扣的“网红”，屡屡出现在电影、电视剧和电视节目中，并多次获得俄罗斯最佳企业奖。顾客伊琳娜评论说：“这里的规模和内部装饰令人称奇。无论是对历史爱好者、艺术爱好者，还是美食爱好者而言，都充满了吸引力。”

在商店总经理梅德韦杰娃看来，该店受欢迎的一大原因是保持着独特的食品生产传统。这里出售各种口味的自制手工巧克力、果酱、棉花糖、饼干。烘焙部门每天根据考究的食谱制作新鲜的羊角面包、松饼、奶油蛋卷，还有正宗的俄罗斯面包圈。糕点部则提供超过15种类型的蛋糕、泡芙、手工冰淇淋等甜品。除了现场制作的食品，这里还能买到俄罗斯各式香肠和蜂蜜，单是鱼子酱就有几十种之多。

叶利谢耶夫商人商店不仅是个卖场，更是个服务场所，延续了一贯的优质服务传统。商店的销售顾问为顾客提供一对一服务，帮助其选购产品。如果想了解更多，这里还有特色参观路线，顾客可以在导游的带领下到档案馆、创始人办公室、酒窖、阳台等区域进行参观，并品尝招牌的茶和咖啡。

互联网时代，该店也积极拓展在线业务。通过访问商店的网站，顾客不仅可以选购商品，还能进行在线游览，看到平时不对外开放的琥珀屋等特色角落。梅德韦杰娃介绍说，商店正准备推出中文在线游览服务，让中国顾客足不出户也可以光顾该店。

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2020年12月16日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)