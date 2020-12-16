印尼雅万高铁1号隧道顺利贯通

本报雅加达12月15日电 （记者张杰、徐伟）印度尼西亚雅万高铁1号隧道15日顺利贯通（见图，新华社记者杜宇 摄），标志着该项目建设取得重要进展。

当天，中国国家发展改革委副主任宁吉喆、中国国家铁路集团有限公司总经理杨宇栋、印尼海洋事务统筹部长卢胡特、中国驻印尼大使肖千和印尼政府相关部门及雅万高铁参建企业负责人，分别在北京和雅加达通过视频方式，共同见证并祝贺隧道贯通。

宁吉喆致辞时表示，雅万高铁是中印尼两国共建“一带一路”的标志性项目，在两国元首亲自推动下，雅万高铁项目先后实现5号隧道、3号隧道和7号隧道顺利贯通，17号特大桥下部结构主体工程完成等系列重大节点目标。中印尼双方有关部门和项目单位及人员为雅万高铁建设付出辛勤努力，特别是今年克服新冠肺炎疫情不利影响，稳步推进工程建设。

卢胡特说，几年来，项目建设过程中遇到的困难很多，但与投资、征地、许可、施工、社区关系有关的许多问题都逐步得到解决。印尼政府希望雅万高铁能成为现代化的公共交通基础设施，满足民众交通需求，提高社会生产力，以可持续的方式对印尼的经济和福祉产生积极影响。

雅万高铁1号隧道位于印尼首都雅加达市内，全长1885米，是全线控制性工程。隧道为单洞双线设计，2018年6月开工，由国铁集团所属中国铁路国际公司牵头的中方施工联合体负责施工。

雅万高铁是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，连接雅加达和印尼第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。

《 人民日报 》（ 2020年12月16日 03 版）

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