抗疫驱阴霾  合作创新篇（大使随笔）

2020年对中非合作来说是不平凡的一年。中国和非洲团结一致，共同抗击新冠肺炎疫情，各领域务实合作持续推进，中非关系更加坚实牢固，中非友好将更加深入人心。

回想年初，在中国抗疫形势最严峻的时候，非盟和非洲国家坚定同中国站在一起，全力支持中方抗疫斗争。非洲多国政府和人民向中方提供援助，非盟委员会主席法基多次对中国抗击疫情给予高度肯定，有力声援。一些在华非洲留学生主动请缨，前往救治一线或担任志愿者。我在社交媒体上转发驰援武汉的中国医生摘下口罩的照片，在非洲引起不小的反响，许多非洲朋友回复“伟大的中国人民”“非洲与中国同在”等暖心话语。非洲以实际行动诠释了中非人民深厚的友好情谊。

非洲面临疫情威胁，中国率先驰援，同非洲兄弟并肩战斗。6月17日，习近平主席主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话，提出一系列重要倡议和主张，展现了中非“团结抗疫、共克时艰”的坚定决心，指明了中非抗疫及务实合作的前行路径，擘画了中非关系发展的未来方向。迄今为止，中国向16个非洲国家派遣医疗专家组，同42个非洲国家的医院建立对口合作机制，在缓债等方面同国际社会一道加大对非洲国家支持力度，并向非盟和几乎所有非洲国家提供了急需的抗疫物资。许多非洲民众戴上了中国捐赠的口罩，不少非洲患者在中国医疗技术团队的治疗下重获健康。非洲各国政府也迅速调动资源，出台一系列抗疫举措，科学防控疫情，取得了积极成效。

当前，疫情仍在全球蔓延。与此同时，歧视、“甩锅”、污名化等“政治病毒”还在扩散，单边主义沉渣泛起，破坏国际社会抗疫努力。中国与非洲共同倡导多边主义，号召各国加强合作、共克时艰，为全球团结抗疫树立了标杆。

最近，我参加了中国援建非洲疾控中心总部项目的开工和揭幕仪式，这是一颗疫情阴霾下的光明种子，它将成为中非团结抗疫的见证和中非友谊的象征。中国和非洲将在疫苗研发、复工复产、稳经济、保民生等领域继续深化合作，致力于实现可持续发展。在中非合作论坛成立20周年之际，中国将加快落实2018年中非合作论坛北京峰会成果，与非洲高质量共建“一带一路”，支持非洲大陆自贸区建设，支持非洲加强互联互通和保障产业链供应链建设，与非方共同抓住新业态、新模式带来的机遇，加快非洲数字经济发展，拓展在数字化和信息通信领域特别是远程医疗、远程教育、5G、大数据等领域交流合作，实现后疫情时代共同发展，筑牢中非命运共同体。

2020年即将过去，充满希望的2021年即将到来。我相信，人类终将走出疫情的寒冬，中非人民也将携手过上更加美好的生活。

（作者为中国驻非盟使团团长、大使）

《 人民日报 》（ 2020年12月16日 03 版）

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