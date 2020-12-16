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凝聚共识 提振信心 携手发展

——人类减贫经验国际论坛举行

2020年12月16日05:49  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京12月15日电  人类减贫经验国际论坛于北京时间12月14日至15日举行。本次论坛以“推进全球减贫事业 构建人类命运共同体”为主题，来自60多个国家和地区以及20多个国际组织的200余位政界、学界、新闻界和企业界代表线上线下参会，围绕加强减贫经验交流与合作，深入探讨，达成广泛共识。

　　与会中方人士表示，当前，中国新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，通过推动南南合作、共建“一带一路”等方式，积极开展国际合作，为全球减贫事业贡献中国智慧与力量。中国将巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，朝着共同富裕的目标继续迈进，深化国际减贫与发展合作，为构建人类命运共同体不懈努力。

　　联合国教科文组织总干事阿祖莱表示，教科文组织与中方保持着密切的合作，愿积极发挥科学、教育和文化的力量，探寻从根本上消除贫困的方案，推动可持续发展，构建命运与共的世界。

　　比利时、匈牙利、柬埔寨、塞内加尔的外方参会人士表示，中国为消除贫困制定了具有卓越远见的计划，让数亿人脱贫，成就令人鼓舞，规划《建议》表明中国将为减贫事业持续努力。中国的发展也为其他国家脱贫、发展提供更多机遇，“一带一路”倡议促进了国家间基础设施建设、农业技术等领域合作，支持和帮助了沿线各国增加就业、改善民生。

　　意大利、菲律宾、新加坡和金砖国家新开发银行的参会外方人士表示，疫情给全球减贫和发展带来严重冲击，实现联合国2030年可持续发展目标任务艰巨。各国应相互信任、加强合作，在二十国集团、金砖国家合作机制等多边框架下凝聚合力，倡导更加健康包容的经济全球化，共同应对极端贫困、新冠肺炎疫情等全球性挑战。

　　15日，论坛分别举办了“中国扶贫经验对话”“国际减贫理论与实践”“金融支持国际减贫事业发展”“国际减贫媒体交流”等4场线上分专题研讨会。

　　论坛发布了《人类减贫经验国际论坛共识》、《中国脱贫攻坚》专题纪录片多语种版、《中国减贫成就、经验和国际合作》主题研究报告等务实成果。

　　在论坛期间，还举办了“国际青年领袖对话”启动仪式，旨在推动各国青年围绕减贫合作、多边主义、科技创新、文明互鉴、卫生健康等议题，增进思想交流和相互理解，为完善全球治理汇聚更多国际化、年轻化、多元化力量。

　　本次论坛由中央宣传部、国务院扶贫办主办，中央广电总台、中国社会科学院、国家开发银行、中国国际扶贫中心承办，当代中国与世界研究院、全球化智库参与。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月16日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)
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