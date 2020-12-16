“中国经济具有强大韧性与活力”

今年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。面对突如其来的疫情，中国在取得抗疫斗争重大战略成果基础上，率先在全球主要经济体中恢复经济正增长。外贸回暖、投资增速、新动能逆势增长……中国经济正稳步前行。多家外国媒体和机构对此予以积极评价，认为中国经济加快复苏展现了其巨大韧性和蓬勃活力，也为推动世界经济复苏和发展注入了重要动能。

“统筹疫情防控和经济社会发展的措施强大有效”

“中国经济走在世界前列。”美国消费者新闻与商业频道全球首席财务官委员会日前公布的第四季度调查报告显示，大型跨国企业首席财务官普遍上调中国经济展望，认为中国逐步摆脱疫情影响，实现经济增长。

“随着中国经济复苏，消费者信心稳步回升。”路透社在报道中提到，旺盛的电子商务交易活动，释放出强劲的国内消费需求，增强了中小企业的发展信心。

西班牙《经济学家报》报道说，中国经济实现复苏，将成为今年全球唯一实现正增长的主要经济体。此外，中国提出加快建设科技强国等目标，将进一步释放中国经济增长的巨大潜力。

英国《金融时报》关注到中国汽车销售市场的逆势上扬。“受疫情影响，全球汽车行业受到严重冲击，而中国汽车市场是其中少有的亮点。”文章引用戴姆勒集团首席执行官康林松的话说，今年第三季度，该集团旗下梅赛德斯—奔驰品牌在华销量同比大幅增长，在此后的几个月，公司销售也实现两位数增长。中国经济复苏显著，外国企业持续看好中国市场。

“中国统筹疫情防控和经济社会发展的措施强大有效。”南非《商报》刊文说，中国通过有效的公共卫生措施控制住疫情，实施更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策来推动经济复苏，为非洲国家在后疫情时代恢复经济树立了典范。

“成为推动世界经济复苏的强劲力量”

埃及《金字塔报》网站以疫情防控期间海南官员通过网络直播帮农民推销农产品、四川昭觉县超过1.8万人搬入新家为例，称赞“近年来中国扶贫开发事业取得了历史性成就”，“农村贫困人口逐年递减，收入不断增加，生活条件得到显著改善，社会发展明显加速”。报道还特别提到，“中国政府有序推进脱贫攻坚相关工作，最大限度降低了疫情带来的影响。”

国际信用评级机构惠誉在日前发布的报告中指出，中国经济复苏前景稳定，“很多经济指标已恢复到疫情之前的水平”。埃菲社援引分析师安德鲁·芬内尔的观点说：“中国将更加重视加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”

加拿大杂志《麦吉尔国际评论》刊文说：“新发展格局为中国提供了重要的经济增长机会，并推动中国制造业进一步发展。更加强劲的国内生产和更加坚实的消费基础，将使中国成为亚太地区经济的领跑者。”

“消费复苏成为推动中国经济增长的动力，电商市场的繁荣也进一步带动零售业增长、增强消费者信心。”巴西《经济价值报》报道关注中国的消费动能，认为中国经济复苏有助于吸引更多外国投资。

南非独立传媒网站关注中国新产业、新业态的向好发展。文章说，今年以来，以互联网经济为代表的新动能迅速成长，在助力中国疫情防控、保障居民生活、促进经济增长方面发挥了非常积极的作用。“与此同时，5G建设、轨道交通等新基建项目也在不断激发中国的经济活力。中国经济良性发展，成为推动世界经济复苏的强劲力量。”

“为各地区发展提供了巨大市场机遇”

中国海关总署日前发布的今年前11个月货物贸易进出口数据显示，在全球贸易大幅下滑的背景下，中国外贸进出口呈现逆势增长的态势。

经济合作与发展组织最新发布的世界经济展望报告预计， 中国对2021年世界经济增长的贡献将超过1/3。该组织认为，“中国将是未来全球经济增长的重要驱动力”。

“健康的中国经济对世界有利。”哥伦比亚《旁观者报》发表文章说，中国有效控制疫情，推动生产生活秩序加速恢复。与此同时，中国经济复苏走在世界前列。从进出口数据和经济增长数据可以看出，“中国为各地区发展提供了巨大市场机遇”。

埃及《今日消息报》网站报道，中国提出加快构建新发展格局，并推出了一系列扩大开放的政策措施，“继续推动贸易和投资自由化便利化，同世界各国共享发展机遇、实现互利共赢”。报道提到外国投资者持续看好中国经济，“在今年的中国国际进口博览会上，外国大中小企业积极参展，体现了他们对全球最大消费市场的兴趣与信心”。

南非独立传媒网站的文章说，中国外贸外资逆势增长，尤其是今年第三季度，中国进出口总值、出口总值、进口总值这三项关键指标均创下了季度历史新高，“这充分表明中国经济具有强大韧性与活力”。“中国经济复苏为其他国家带来鼓舞，还带来了实实在在的合作机会”。

（本报北京、约翰内斯堡、里约热内卢、布鲁塞尔、开罗12月15日电 记者俞懿春、李滢嫣、李晓骁、方莹馨、周輖）

《 人民日报 》（ 2020年12月16日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)