群星闪耀时 跨越太平洋的拥抱——纪录片《魅力智利》今日开播

2020年12月15日，是中国与智利建交50周年纪念日。智利是第一个同中国建交的南美洲国家，也是第一个就中国加入世界贸易组织签署双边协议、第一个承认中国完全市场经济地位、第一个同中国签署自贸协定并率先实现升级的拉美国家，同时也是最早响应并加入“一带一路”倡议的拉美国家。

为纪念两国过去半个世纪建立起来的成熟、坚固的友谊，12月15日、16日两天，中央广播电视总台影视剧纪录片中心将在央视纪录频道晚21点档推出纪录片《魅力智利》，讲述这个充满南美风情的“天涯之国”的无穷魅力，以及它与中国之间的深厚情谊。

作为中国第一部全景式记录智利的纪录片，《魅力智利》共分为四集，每集25分钟。它以独特的叙事和拍摄手法，将南北地跨38个纬度、世界上地形最狭长的国家的自然景观、历史文化、百姓生活、社会日常、经济发展和艺术成就一一展现，如拼图一般拼接出智利的全景全貌，描绘了这个国家的原始美景、精神气质和文化内涵，并从多角度讲述了中智两国之间有着怎样千丝万缕的联系，它们是如何播下友好的种子，并让友谊之树茁壮成长的。

在南半球最美星空一百万颗星星的闪耀下，这场跨越太平洋的深情“拥抱”，意欲满足中国观众对这个遥远国度的认知诉求。

《魅力智利》摄制组进行了大量细致充分的前期调研，他们飞行两万公里，横跨三个大洲，进行了一个多月的紧张拍摄。从“世界旱极”北部沙漠到雾雨连绵的南部海滨，从风雪围困的安第斯山到彩虹当空的延基韦湖，该片拍摄了地球上最孤独的岛屿、神秘的石像、最干旱的“世界旱极”，以及地球上最像月球和火星的地方，这其中就有韩剧《来自星星的你》中都教授在地球上最喜欢的地方，以及007等电影的取景地。

除了对自然之美的展示之外，该片还注重挖掘智利的历史文化之魅和艺术成就之妙。它从讲故事的角度出发，深入发掘各种戏剧性事件，并对这些素材进行巧妙安排，给观众提供了独特的观察视角与难得的体验。如追踪拍摄诺贝尔文学奖获得者中国作家莫言参观智利国宝级诗人聂鲁达的故居，就见证了两位获得诺贝尔奖的大师的心灵交汇，以及文化跨越语言和时空的生命张力。

《魅力智利》通过大量的人物故事，讲述了智利真实的生活，以及它与世界之间的深度链接。智利的“第一大厨”古兹曼，把民间食材和传统烹制变成了吸引全球的五感艺术；年轻的数码摄影师乌拉德米尔，全力向世界展现这个地球“遗落之境”的神秘气质；智利传奇的“民歌之母”比奥莱塔·帕拉，她的《感谢生活》响彻南美各个角落；国宝级赛车手艾利索驾驶着中国的新能源汽车疾驰在车场；“车厘子大王”加尔塞斯致力于把最新鲜的车厘子送到中国……除此之外，家庭主妇、餐馆老板、农场主、酿酒师、渔夫、导游、歌手、舞者、冲浪好手都纷纷出镜。这种对于普通人的诚恳关照，挖掘出了小人物身上的光芒；而对于重要人物的描绘铺陈，也展示了智利这个国家的底蕴和希望。通过他们，能看到南美独有的浪漫与丰盛，也能读出这块土地上埋藏的苦难与失落。

除了把镜头对准高山大海、日常生活之外，《魅力智利》还把镜头对准了浩瀚的星空和宇宙，并通过一段特殊的“星空友谊”故事，展示了中智两国跨越太平洋的美好情缘。在智利北部的阿塔卡马沙漠，这个全球公认的最适合天文观测地点，中国通过和智利共同开发，首次在海外获得国际一流观测台址的使用权，开始筹建12米级光学红外望远镜项目与观测平台。智利谚语说，“好朋友恰似天上的星辰，相距遥远却彼此辉映”，就是对这段友谊的最好描述。

智利国宝级诗人聂鲁达曾经说过，没有来过智利，就不足以了解我们的星球。

12月15日和16日，中央广播电视总台CCTV-9央视纪录频道每晚21:00档隆重推出纪录片《魅力智利》，全景展示智利的自然之美、人文之魅。它于自然中汲萃，写下生命的赞歌，并带你了解我们的这个星球。

（来源：央视纪录）

(责编：刘洁妍、杨牧)