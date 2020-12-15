中方坚决反对美国常驻联合国代表对中国人权状况的无端攻击

人民网联合国12月14日电（记者李晓宏）美国常驻联合国代表克拉夫特14日对中方人权状况进行无端攻击，再次传播政治病毒，中国常驻联合国代表团发言人表示，中方对此坚决反对和完全拒绝。

中方发言人说，中国政府高度重视促进和保护人权，始终坚持以人民为中心，取得了举世瞩目的人权发展成就。在960多万平方公里的土地上，没有战乱恐惧、没有颠沛流离，14多亿人民过着安宁、自由、幸福的生活，这是最大的人权工程，最好的人权实践。中国始终秉持平等互信、包容互鉴、合作共赢精神，推动建立公正合理的国际人权体系，为全球人权事业作出重要贡献。中国五次当选人权理事会成员，充分彰显了国际社会积极肯定中国人权事业成就，认可中国为国际人权交流与合作所作贡献。

中方发言人说，克拉夫特的言论是少数美国政客撒谎欺骗本性的真实写照。这种毫无理智、毫无底线的疯狂行径掩盖不了美国自身存在的严重问题。事实上，应该对自身人权状况感到羞耻的恰恰是美国！美国自身人权状况罄竹难书，根本没有资格对别国人权进行无端指责，根本没有权利借人权干涉别国内政。美国违背科学建议，排挤医学专家，导致这个医疗技术最先进的国家沦为疫情最严重的国家。美国在种族歧视、枪支泛滥、侵犯移民儿童权利等问题上劣迹斑斑，美国人民发出“我无法呼吸”的痛苦呐喊。美国到处发动战争，大搞单边制裁，造成大量无辜人员伤亡、数千万民众缺食少药。我们奉劝美国摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止传播政治病毒，停止借人权问题干涉别国内政，停止给世界制造更多麻烦。

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