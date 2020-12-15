智利驻华大使路易斯·施密特：中国好，世界才会更好

人民网北京12月15日电（记者王骁波）智利于1970年与中国建立外交关系，也是第一个与中国建立外交关系的南美国家。2016年两国建立的全面战略伙伴关系和2017年签署并于2019年3月生效的智中自贸协定被认为是目前两国关系发展势头良好的两大重要支柱。近日，智利驻华大使路易斯·施密特在接受人民网记者专访时表示，近年来，智中两国经贸合作顺畅，政治、文化、农业、天文等各领域的交流合作也取得令人满意的成绩。中国的高质量发展，让包括智利在内的众多国家和地区受益。

这已是施密特第二次作为智利驻华大使到中国工作和生活。“我常向智利同胞介绍中国这个东方大国，以及中国在改革开放后发生的巨大变化。”施密特说，上世纪90年代初，他以商人身份首次来到中国，尝试把家乡的葡萄酒和车厘子等水果带给中国消费者，但在当时推动这样的贸易很困难。

“那时，农产品从智利到中国，海运时间需要几十天，新鲜水果走海运影响品质，走空运价格又太高。无论是中国的经销商，还是智利的农产品出口商，都认为十分困难。”施密特回忆说，不仅在中国没有人看好两国间的农产品贸易，智利从农业部长到智利农产品出口商，也都认为十分困难。“然而，谁能想到，短短20多年后，智利会一跃成为中国最大的新鲜水果供应国，智利葡萄酒也走进千千万万的中国家庭。”

为向中国展示智利的优质农产品品种和农业技术，加深两国农业领域合作，1999年，智利中国示范农场在天津蓟县（现天津蓟州区）建立。这也是两国之间持续时间最长的合作项目之一，成为中拉农业合作的成功典范。与中智示范农场相呼应，两国于2016年签署双边农业合作协议，成立中智农业科技研发中心，在圣地亚哥建立首个中国蔬菜实验示范农场。本月，四川与智利农业科技示范园备忘录签署，双方将在成都市青白江区建设四川与智利农业科技示范园，继续务实推进两国农业合作深入发展。施密特认为，升级后的自贸协定和共建“一带一路”合作为智中深化务实合作打下坚实基础，包括贸易、投资、农业、基建等各领域的合作都将开创新局面。两国农业示范园合作、电商贸易等也将为两国扩大合作不断注入活力。

施密特指出，中国人均国内生产总值从上世纪90年代初的几百美元到如今突破1万美元，社会经济、科学技术、大众教育等各领域全方位发展，让中国逐渐从农业大国变成了消费大国，从世界工厂变成了世界市场。中国民众的需求已从追求温饱，转变为追求营养、健康、美味的食品。“40多年来，中国让超过8亿人摆脱贫困。中国经济的飞速发展，城市建设的日新月异，人民生活水平的不断提升和消费能力的跨越式增长，令世界惊叹，也让中国成为拉美国家乃至全球的主要消费市场。”

“几十年前我还在读大学时，我的老师就在课上说过，‘不要小瞧中国，这个国家有可能在下个世纪成为世界强国’。如今，中国已成为经济总量排名第二的世界大国，中国人民生活水平提高为世界带来巨大机遇。中国人民的收入增加了，全球出口商服务商的日子会更好过。中国好，世界才会更好。”施密特说。

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