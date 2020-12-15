为全球应对气候变化作出更大贡献

国家主席习近平12日在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话，阐释应对气候变化的中国主张，宣布中国国家自主贡献一系列新举措。接受本报记者采访的国际人士认为，习近平主席的重要讲话为全球气候治理注入信心和力量，展现了中国坚定支持多边主义，坚定支持《巴黎协定》全面有效实施的一贯立场，彰显了中国推动构建人类命运共同体的大国胸怀和责任担当。

“坚定支持《巴黎协定》、促进合作共赢的决心”

“团结一心，开创合作共赢的气候治理新局面”“提振雄心，形成各尽所能的气候治理新体系”“增强信心，坚持绿色复苏的气候治理新思路”习近平主席提出三点重要倡议，为新的历史背景下完善全球气候治理提供中国方案。

“环境问题没有边界，深刻影响着每个人。治理环境和应对气候变化需要全人类共同行动。中方倡议展现了中国坚定支持《巴黎协定》、促进合作共赢的决心。”巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，中国在应对气候变化、减少碳排放方面取得长足进步。国际社会应进一步加强团结，共同努力开创合作共赢的气候治理新局面。

“气候变化是全球性议题，任何一个国家都无法单独解决。中国在应对气候变化行动中，一直积极参与和推动国际团结合作。”中欧数字协会主任克劳迪娅·韦诺蒂认为，在气候变化挑战面前，人类命运与共，坚持多边主义才能有效应对共同难题。“应对气候变化将是国际合作最有希望的领域之一”。

意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇表示，国际社会应进一步加强多边协调与合作，共同行动、因地制宜，切实增强绿色发展的信心。

“遵循共同但有区别的责任原则，形成各尽所能的气候治理新体系，有利于提升不同国家应对气候变化挑战的行动力。”法国巴黎第八大学地缘政治研究院主任弗里德里克·杜泽表示，气候变化是人类面临的最大挑战之一，与各国发展利益和人民福祉息息相关。“只有通过携手合作、科学应对，才能朝着解决问题的方向前进，推动全球实现可持续发展。”

“共建清洁美丽的世界需要脚踏实地的行动”

中国为达成应对气候变化《巴黎协定》作出重要贡献，是落实《巴黎协定》的积极践行者。近年来，中国大力推进生态文明建设，积极推动应对气候变化领域的多边合作，赢得国际社会普遍赞誉。

埃及外交事务委员会成员、《金字塔报》专栏作家贾巴拉指出，中国一直在积极推动绿色低碳的生产生活方式，从绿色发展中寻找发展的机遇和动力。到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，“这是一个了不起的目标，中国为全球应对气候变化作出了令人钦佩的贡献”。

“中国在应对气候变化问题上采取了切实行动，大力践行绿水青山就是金山银山的理念，建设人与自然和谐共生的现代化。”杰拉奇说，近年来，中国着力调整产业结构，优化能源结构，加大大气污染整治力度，加快推进全国碳市场建设。2000年以来，全球新增绿化面积1/4来自中国；2010年以来，中国新能源汽车以年均翻一番的速度增长……中国实现绿色发展的成绩有目共睹。

巴西里约热内卢州立大学国际关系专家毛里西奥·桑托罗认为，气候变化问题涉及范围非常广，需要国际社会通力合作。中国在发展过程中推动绿色经济发展、投资新科技，让广大发展中国家看到发展与环保可以互相促进。

“共建清洁美丽的世界需要脚踏实地的行动。”杜泽说，推进后疫情时代绿色复苏已成为越来越多国家的共识，绿色发展将为各国合作带来更多空间和机遇。法中两国能在清洁交通、可再生能源等领域开展更多务实合作。

菲格雷多认为，中国坚持走生态优先、绿色发展之路，不仅将有力促进中国经济高质量发展，也将为各国携手创造更美好的世界增添更大动力。

“推动共建人类命运共同体的大国担当”

“到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”在此前宣布“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的基础上，中方进一步宣布了提高国家自主贡献力度的新举措。这是中国又一次重大的气候政策宣示，擘画了中国实现碳排放达峰目标的具体路线图，展现了中国应对气候变化的坚定决心和重信守诺的责任担当。

联合国秘书长古特雷斯表示，中国宣布碳中和目标、提出大幅提升风电和太阳能发电量等国家自主贡献新举措，在二十国集团成员中发挥了表率作用。

英国知名社会学家、“全球化”概念首倡者之一马丁·阿尔布劳说，气候雄心峰会意义重大。习近平主席宣布中国国家自主贡献一系列新举措，这是推动构建人类命运共同体的重要承诺。

韦诺蒂认为，中国重信守诺，提前完成2020年气候行动目标。中方此前宣布将提高国家自主贡献力度，又在此次峰会上宣布一系列重要举措，“展现中国在应对气候变化领域的负责任态度和高效行动力，彰显中国推动共建人类命运共同体的大国担当。”

“中国提出了到2030年风能、太阳能发电总装机容量的目标，为世界其他国家和地区树立了典范。”杰拉奇认为，中国通过分享太阳能、风能等先进技术，以及投资其他国家绿色产业等，为世界经济绿色发展和全球气候治理作出贡献。中国的成功实践表明，经济增长与绿色环保可以共同推进。

杜泽表示，近年来中国积极参与全球气候治理，作出了切实努力。中方倡议和最新举措，不仅有利于加快中国绿色低碳转型发展进程，也有利于推动该领域的国际合作。

老挝自然资源与环境部部长宋玛·奔舍那说，习近平主席在气候雄心峰会上宣布的一系列举措体现了中国不断践行人类命运共同体理念。气候变化是重大全球性挑战，国际社会必须以人类命运共同体理念为引领，以多边合作的方式共同应对这一挑战。

（本报北京、罗马、布鲁塞尔、巴黎、里约热内卢、开罗、纽约12月14日电 记者吴刚、韩硕、张朋辉、刘玲玲、李晓骁、黄培昭、李晓宏）

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 03 版）

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