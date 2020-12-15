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中国给疫情阴霾中的世界带来信心（国际论坛）

斯捷潘·梅西奇

2020年12月15日09:14  来源：人民网－人民日报
 

　　目前，欧洲仍在应对第二波新冠肺炎疫情的冲击。在疫情防控方面，中国做得非常出色。中国以强有力的措施迅速控制住本国疫情，并向其他国家伸出援助之手，充分展示了大国担当。中国积极推动构建人类卫生健康共同体，给疫情阴霾中的世界带来信心。

　　中国将是今年全球唯一实现正增长的主要经济体，在全球经济复苏中发挥着火车头作用。2008年国际金融危机发生后，也是得益于中国经济的稳步增长，世界经济实现了更快的复苏。

　　2020年，中东欧国家和中国在“17+1合作”和共建“一带一路”框架下的各领域合作持续推进，所有参与方均从中受益。公共卫生合作是今年双方合作的重点。公共卫生体系的建设和人民健康的保障需要各方团结合作，需要基础设施互联互通的支持。中方倡导并积极推进“数字丝绸之路”和“健康丝绸之路”建设正当其时，这将是2021年及未来全球公共卫生合作的重要内容，也是建设人类卫生健康共同体的重要途径。

　　在我看来，外交政策的重要目标是以积极方式改善人类生活。“17+1合作”和共建“一带一路”倡议均秉持这种理念和宗旨，我赞赏这种合作倡议并始终给予积极支持。我希望，“17+1合作”和共建“一带一路”能为后疫情时代欧中经济复苏注入动力，也期盼欧中采取更多措施促进双方人员、货物流通，为经济发展带来更多活力。

　　世界需要共同发展，我们比以往任何时候都更需要团结协作。一直以来，中国积极推动自由贸易，今年11月签署的《区域全面经济伙伴关系协定》意义重大。我期待欧中投资协定谈判尽快完成，这将推动欧中关系向前迈进一大步。2021年，欧洲与中国将迎来更多合作机遇。

　　中国是当今世界经济发展的重要引擎，加强与中国的合作是克罗地亚发展的重要契机。克罗地亚珍视同中国的友谊，希望双方未来在绿色经济和数字经济等更多领域的合作不断深化。

　　（作者为克罗地亚前总统） 


　　《 人民日报 》（ 2020年12月15日 03 版）
(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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