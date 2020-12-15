危机中的大国担当(望海楼)

美国约翰斯霍普金斯大学数据显示，北京时间12月12日，全球累计新冠肺炎确诊病例超7000万例。截至北京时间14日7时27分，美国新冠肺炎累计确诊超1620万例，死亡病例逼近30万。

与此同时，中国疫苗应用进展振奋人心。继阿联酋之后，巴林国家卫生监管局13日宣布，正式批准中国国药集团研发的新冠灭活疫苗在巴林注册上市。10日晚，由阿联酋方面向埃及提供的中国新冠疫苗运抵开罗国际机场。埃及正在与中国相关公司就在本地大批量生产中国疫苗进行谈判。《财富》杂志日前刊文指出，专家们对运输辉瑞和莫德纳疫苗所需的昂贵冷链以及阿斯利康提供的数据表示担忧。中国制药商即将推出的新冠疫苗可能会填补全球疫苗供应的空缺。

今年以来，新冠肺炎疫情在全球暴发蔓延，成为二战结束以来最严重的公共卫生危机，给世界造成全方位冲击，给人类带来前所未有挑战。作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国始终坚持共商共建共享的全球治理观，呼吁国际社会坚定维护联合国的权威和地位，恪守联合国宪章的宗旨和原则，维护以国际法为基础的国际秩序，支持联合国更有效地凝聚全球共识，动员全球资源，协调全球行动，与世界共同应对疫情挑战。中国在危机之中展现出的大国担当熠熠生辉。

坚持人民至上、生命至上，举全国之力抗击疫情，不仅取得国内疫情防控重大战略成果，还一直全力支持全球抗疫行动。15家全球顶级研究机构建模分析显示，武汉关闭离汉通道是人类历史上最大的隔离事件。联合国秘书长古特雷斯指出，中国人民“以牺牲正常生活的方式为全人类作出了贡献”。中国积极响应联合国发起的全球人道应对计划，向世界卫生组织提供5000万美元现汇援助，向150多个国家和国际组织提供物资援助，向200多个国家和地区出口防疫物资；宣布两年内提供20亿美元国际援助、与联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽、建立30个中非对口医院合作机制、中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品、同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”等重要举措。

积极支持联合国消除贫困联盟的工作，与其他国家携手推进国际减贫合作。今年，在疫情带来的巨大压力下，中国如期完成脱贫攻坚目标任务，全国832个贫困县全部脱贫摘帽。按照世界银行每人每天1.9美元的国际贫困标准，改革开放40多年来，中国让8亿多贫困人口脱贫，对世界减贫贡献率超过70%，是全球最早实现千年发展目标中减贫目标的发展中国家。中国不仅致力于自身发展，还通过“一带一路”倡议，打造未来国际合作和经济发展的新前景。根据世界银行研究报告，“一带一路”倡议将使相关国家约760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

中国经济成为推动世界经济增长的“最确定动能”。亚洲开发银行10日将中国今年经济增长预期从此前的1.8%上调至2.1%。此外，中国今年如期实施一系列既定举措，并陆续推出一系列扩大开放的新措施，展现了中国扩大开放的坚定决心，也让国际社会进一步增强了共享中国发展机遇的信心。经济合作与发展组织最新一期世界经济展望报告预计，中国2021年对世界经济增长的贡献将超过1/3。

“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”世界正站在一个新的历史起点上。国际社会纷纷肯定，中国提出的人类命运共同体理念富有远见、内涵深刻。中国“为世界提供了急需的新思维方式，传递了巨大希望”。

（作者为本报评论员）

(责编：艾雯、刘洁妍)