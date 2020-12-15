6年“瘦身”超80% 这张清单见证中国开放步伐

新华社北京12月14日电（记者于佳欣）商务部国际贸易经济合作研究院14日发布报告显示，2013年9月至2019年底，我国自贸试验区建设6年多来，负面清单几度缩减，从190条减到37条，“瘦身”程度超过80%，见证了中国不断扩大开放的步伐。

这份报告名为《中国自由贸易试验区发展报告2020》。报告指出，从2013年9月到2019年底，我国自贸试验区数量从上海1家扩容到18家，形成覆盖东西南北中的改革开放创新格局。2020年又新增3个，最终形成21个自贸试验区。

制度创新是自贸试验区的核心任务。6年多来，全国层面复制推广制度创新成果达223项。其中2019年有66项，包括投资、贸易、金融开放创新、事中事后监管、优化税收征管等领域。

在投资领域制度创新方面，自贸试验区负面清单进一步缩短。6年来，清单中限制类措施和禁止类措施分别缩减88.8%和47.4%。服务业限制措施数量从95项下降到28项。

当前，外部风险挑战明显上升，我国稳步推进高质量发展和制度型开放。未来在新发展格局中，作为改革开放新高地的自贸试验区建设将如何推进？

商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威接受记者采访时表示，未来自贸试验区建设在开放领域和开放水平方面要进一步提升，特别是服务业和服务贸易方面加大开放；进一步对标国际最高标准规则，加大压力测试；赋予自贸试验区更大改革自主权，支持更多差异化、系统化探索，以形成全国可复制可推广经验。

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