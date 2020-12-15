观演当天检测病毒　巴塞罗那音乐会成实验

西班牙巴塞罗那12日举办一场音乐会，测试观演当天检测新冠病毒是否能确保大规模聚集活动的安全。

美联社报道，1000多名巴塞罗那居民前往阿波罗剧院，在剧院外接受15分钟即可出结果的快速新冠病毒检测。研究人员从通过检测的志愿者中随机抽取一半，约500人，让他们进入剧场，免费参加一场时长5小时的摇滚音乐会，另一半志愿者则作为“参照组”回家。

当天接受快速新冠病毒检测前，所有志愿者还接受了聚合酶链式反应(PCR)检测，并将在音乐会结束8天后再接受一次PCR检测。与快速病毒检测相比，PCR检测需要较长时间出结果，但结果更准确。设计这次实验的病毒学家博里斯·雷沃略说，让志愿者接受两种检测是为了研究快速病毒检测是否会漏掉一些感染者，以及进入剧场的感染者是否会把病毒传给其他观众。

这场科学实验式音乐会由巴塞罗那“抗击艾滋病和传染病基金会”与春之声音乐节联合举办，获得政府批准。

进入剧场的志愿者不必遵守保持安全距离的防疫规定，但必须消毒手部并且几乎全程戴口罩。在剧场楼上酒吧享用免费提供的一杯饮料时，可以不戴口罩。

雷沃略说：“这不是一场派对，而是一次实验”。不过，观众们依然随着摇滚音乐节拍起舞，尽情享受久违的狂欢感觉。

雷沃略认为，新冠病毒快速检测虽然不能代替戴口罩等防疫措施，但或许能有效防止病毒在大型活动中传播。

由于暴发新冠疫情，西班牙已经两次彻底关闭剧院、音乐厅等人员聚集场所，累计时间数月。巴塞罗那最近允许音乐厅、剧院等场所重新开放，但规定观众席只能坐一半观众或观众总数不得超过500人。（欧飒）【新华社微特稿】

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