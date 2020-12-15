厄瓜多尔驻华大使：一带一路开启中厄合作新篇章

厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚接受人民网专访。吴思萱 摄

人民网北京12月15日电（吴思萱）在厄瓜多尔加入“一带一路”朋友圈两周年之际，厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚接受人民网独家专访。他表示，“一带一路”推动互利共赢，开启了中厄合作发展新篇章。中国的脱贫成就创造了奇迹，经验值得拉美国家借鉴。

相知相遇 共建共赢

2016年，厄瓜多尔与中国建立全面战略伙伴关系。2018年，厄瓜多尔共和国总统莱宁·莫雷诺·加尔塞斯对中国进行国事访问期间，与中国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。目前，中国是厄瓜多尔第二大贸易伙伴，厄瓜多尔是中国在拉美第十大贸易伙伴。

拉雷亚表示：“厄中两国自建立全面战略伙伴关系以来，以包容的态度加强最高层级的政治对话和经贸往来，增进互识，推行多边主义。‘一带一路’倡议给厄瓜多尔带来了新的合作理念，成为所有拉美和加勒比国家优化资源合作的‘指南针’。拉美和加勒比地区丰富的自然资源，为与中国加强多边和区域性的投资合作、增加多体系的联通提供了巨大的地理战略空间。未来，厄瓜多尔将提升协作能力，努力推动与中国全面战略伙伴关系的进一步发展。”

“一带一路”内涵深远，“五通”助力厄中两国深化发展，创新合作模式。拉雷亚指出，厄中关系是多体系、多维度的。首先，具有建设性意义的政治对话推动双边关系不断发展；其次，加强两国经贸合作、促进中国在厄的直接投资，以政府和企业合作的模式开展地铁、高速公路、港口和机场等基建项目；再次，多元的文化、简化的手续、便捷的交通，激发了两国人民的旅游热情；最后，疫情压力下中国发达的网络电商服务，为厄瓜多尔发展数字经济带来启示。

拉雷亚说：“‘一带一路’为国家间开展公共卫生领域的合作，大数据、人工智能和电子商务等平台的共享，搭建了一条‘高速公路’。”他表示，2022年在瓜亚基尔即将举办的第十五届中国和拉美企业家高峰会将继续探讨中拉合作中的相关议题。

“一带一路”合作框架正逐步实现两国全方位的联通，推动互利共赢发展，开启中厄合作发展新篇章。

疫情来袭 共克时艰

采访中，拉雷亚盛赞中国在全球抗疫中所做的贡献和对厄瓜多尔的援助，“在我看来，国际社会认可并赞扬中国在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用。感谢中国党和政府以及中国企业对厄瓜多尔抗击疫情的帮助和支持。”他表示，中国专家多次召开视频会议向厄方分享抗疫经验、提供技术支持，中方分享的抗疫经验弥足珍贵。中国各界多渠道分批次向厄方捐赠医疗物资，也对厄抗击疫情、消弭疫情影响举足轻重。

拉雷亚分享道：“在疫情暴发的最初时期、在武汉最困难的时期，在武汉的厄瓜多尔学生受到了中国无微不至的帮助，无一人感染。前不久，一位厄瓜多尔准妈妈在武汉顺利诞下了宝宝，这对我们来说，充满象征意义。感谢中国！感谢湖北！现在，武汉重焕光彩，我相信世界各国也将一切向好！”

拉雷亚赞同中国所提出的“努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品”，也完全认同“构建人类卫生健康共同体”的理念。谈到中国抗疫的成果，他表示，包括他在内的很多外交官都是中国防控疫情的见证者，他曾到过中国多省市，了解到他们取得抗疫成果的过程，希望中国继续与厄瓜多尔分享抗疫经验，帮助厄瓜多尔尽快走出疫情。

此外，在谈到近期备受关注的进口冷链食品时，拉雷亚表示，厄瓜多尔始终保持与中国海关、相关卫生部门的沟通与协调，以保证厄瓜多尔出口产品的质量。同时，厄瓜多尔也对本国相关行业采取了严格的生物安全管控措施，以确保中国消费者的健康。其中，经与中国海关总署协商，厄瓜多尔对出口虾类产业实施了最严格的措施。同时，厄瓜多尔也着手细化对鱼类产品的检查措施，保证出口中国产品的安全。

扶贫伟业 世界瞩目

2020年是中国脱贫攻坚、全面建成小康社会的决战决胜之年。拉雷亚高度评价中国的脱贫成就，“我同很多拉美国家的外交官一道，到访过贵州等地，亲眼看到、切身体会到了中国的脱贫成就。中国创造了奇迹！”

拉雷亚感叹，“我认为，共识、和平、多边主义与合作是中国实现扶贫伟业的答案所在”，对目前在扶贫领域仍面临巨大挑战的拉美国家来说，中国的成功经验值得借鉴。

今年是厄瓜多尔与中国建交40周年，虽然面对疫情的严峻考验，但两国合作前景依然广阔。“在当前电子商务、数字外交和视频会议普及的时代，两国应该加强宝贵经验和技术的交流，增进未来关系的发展。后疫情时代，厄瓜多尔希望借助‘一带一路’的东风，继续加强与中国的合作。”拉雷亚说。

(责编：苏缨翔、常红)