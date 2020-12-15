美国摁不住欧洲那颗自主的心（环球热点）

图为2019年9月在波罗的海拍摄的铺设“北溪2号”天然气管道船只的资料照片。

新华社/路透

在因美国制裁而“沉寂”一年之后，“北溪2号”天然气管道建设项目日前重新启动。美欧俄三方围绕这一项目，在能源安全、经济利益和地缘政治上的博弈角力，因此再度“浮出水面”。

停工一年再启动

俄罗斯卫星通讯社12月11日报道称，“北溪2号”天然气管道建设项目运营公司Nord Stream 2 AG当天按计划恢复“北溪2号”项目管道铺设工作。该公司表示，“福尔图娜”号铺管船将在德国专属经济区水下30米以内全长2600米的区域内铺设天然气管道。

此前一天，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，美国不会停止阻挠俄罗斯实施“北溪2号”项目，但俄罗斯的建设计划不会改变。俄罗斯卫星通讯社引述专家分析称，恢复铺设表明俄罗斯天然气工业股份公司可能已经成功就管道续建相关法律问题达成一致，目前看来“北溪2号”项目完工也就是几个月的事情。

德新社注意到，12月初德国海事部门发出航行通知，表示波罗的海地区将会有负责管道铺设的工作进行。在此之前，德国总理默克尔曾多次公开表态支持“北溪2号”项目，认为美国对这一项目的制裁是不可接受的。

“北溪2号”项目旨在铺设两条从俄罗斯海岸经波罗的海到德国的天然气支线管道，可绕过乌克兰把俄罗斯天然气输送到德国，再通过德国干线管道输送到其他欧洲国家。这两条管道的总输气能力达550亿立方米/年，由俄罗斯天然气工业股份公司和5家欧洲公司共同合作开发。

自知晓“北溪2号”项目以来，美国始终持反对态度，认为该管道将增强欧盟对俄罗斯的能源依赖，并进一步扩大俄罗斯在欧洲地区的政治影响力。为此，美国多次以保障欧洲能源安全为由阻止项目推进。

2019年12月，美国总统特朗普正式签署2020年国防预算法案，其中规定对“北溪2号”项目实施制裁，要求参与管线铺设的公司立即停止施工。之后，瑞士Allseas公司宣布停工，建设进度已经超过90%的“北溪2号”项目被迫“停摆”。

如今，时隔一年，“北溪2号”项目建造工作重新启动，美俄欧之间由此引发的争端再次进入国际社会的视线。

把握时机抢先手

今年以来，美欧围绕“北溪2号”项目的较劲时有发生。8月，美国曾欲出手，进一步制裁参加“北溪2号”项目的公司。消息一出，欧洲国家反应激烈。欧盟24个成员国迅速向美国国务院发出联合抗议，明确批评美国政府制裁这一项目违反国际法。

12月5日，美国再度“喊话”德国等欧洲国家，要求欧盟立即停止这一项目。但以目前情形看来，德国显然没有买账。

“德国与俄罗斯重启‘北溪2号’项目管道铺设工作，既考虑到减少因停工而造成的经济损失，也具有政治宣示的意味，即向美国政府表明欧洲将按既定步骤，朝着推动欧洲战略自主性的方向继续前进。”中国现代国际关系研究院欧洲研究所副研究员陈旸在接受本报记者采访时分析称，德国在美国大选之后采取这一举动，意在抢占战略窗口期，为项目后续推进争取主动权。

中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯认为，对德国而言，恢复“北溪2号”项目建设具有一定冒险性。“在德国等欧洲国家看来，一个稳定的、可持续的欧洲安全格局离不开俄罗斯的参与，为此应与俄罗斯在能源领域扩大合作，并将俄罗斯视为地缘政治安全架构中的一个伙伴。与此同时，德国等欧洲国家认为，‘北溪2号’项目符合欧洲经济利益，是一种正常贸易行为。然而，美国现任政府并不认同这种观点。”赵柯指出，美国大选之后，美国国内政治变化让德国等欧洲国家重新看到说服美国新任政府接受这种观点的可能性。

近来，美国国内出现不少声音，呼吁美国新任政府修复美欧关系，弥补美国单边主义外交政策造成的盟友之间的裂痕。英国《金融时报》报道称，欧盟委员会也在最近起草了一份《欧盟—美国全球变化新议程》草案文件，旨在重振近年来被损害的跨大西洋伙伴关系。未来，美欧是否可能在争执不断的“北溪2号”项目上达成和解？

“美国在很多国际问题上依然需要欧洲，并希望其在全球地缘政治格局变化中发挥更大作用。因此，美国可能会在‘北溪2号’项目上做出妥协，有条件地默许该项目按照欧洲的设想顺利建成。不过，欧洲也需为此在其他方面付出‘代价’，如在北约框架内投入更多、配合美国的其他全球性战略、在跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定谈判中做出一些让步等。”赵柯说。

谋求自主不动摇

有分析认为，虽然“北溪2号”项目进入“复工”阶段，甚至距离完工仅有一步之遥，但这还远不能等同投产运作。据悉，2021年美国国防预算法案草案说明文件指出，美国参议院和众议院已经一致把扩大制裁“北溪2号”项目列入国防预算。

此外，在不少国际观察家眼中，“北溪2号”项目是俄德关系的压舱石，也是德国在美俄之间立场的风向标，牵动着该地区的地缘政治博弈。今后，项目背后的美俄欧关系又将如何调整？答案充满不确定性。

“‘北溪2号’项目已经成为扎在美欧之间的一根刺，虽然不至于让这对盟友彻底分裂，却将双方原本存在的矛盾暴露得更加明显。比如如何处理对俄关系，美国一贯态度强硬，欧洲则希望保留与俄沟通谈判的空间。”陈旸认为，随着美国新任政府上台，美欧关系可能会迎来一段新的蜜月期。但是毋庸置疑，欧洲将在谋求战略自主的路上继续走下去，不会因为美国政府的更换而有所变化。“欧洲对于大西洋彼岸的不信任感已经深深扎下了根，他们认识到，只有保持自主性，拥有维护自身一体化的能力，才是最保险的，这是欧洲的一种底线思维和风险意识。”

“不少美欧政治家都认为，美欧关系回不到从前了。所谓回不到从前，不是指跨大西洋联盟被削弱甚至瓦解，而是回不到从前美欧双方地位不平等、投入不平衡的模式。过去，美国在这对盟友关系中居于主导地位，且投入更多。未来，通过‘北溪2号’项目及其他地缘政治事件，欧洲将进一步提升战略自主性，承担更多责任，使欧美关系更加平等、平衡。”赵柯说。

欧盟委员会副主席兼欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利近日在德媒刊文称，美国在欧洲安全中的作用是必不可少的，但与此同时，欧洲人必须更加关注自己的安全。“具有战略意识和能力的欧洲是美国以及欧洲人自身所需的更好伙伴和北约盟友。”

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