埃及力推交通基础设施建设

埃及总统塞西近日发表声明称，作为国家公路建设项目中的重要一环，政府将在全国主要道路网推动建设服务中心，扩大公路两侧土地开发范围，以此进一步改善交通基础设施条件，促进经济发展。

近年来，埃及政府高度重视并全力推动国内基础设施建设。2014年，塞西政府启动“埃及国家公路建设项目”，计划建设或改造约7000公里高速公路。截至目前，超过5000公里已完成建设，其余部分预计将在未来几个月内全部竣工。根据政府计划，2018—2019财政年度，埃及开展了约2000个公路建设项目。在2019—2020财政年度，埃及将继续推进另外2000个道路建设项目。相关道路维护和升级工作也将在埃及全国12个地区同步展开。

公路交通是埃及民众的重要出行方式，约有95%的货物运输也是通过公路完成。随着经济的发展和人口的迅猛增长，埃及各大城市尤其是首都开罗的交通拥堵问题愈发严重，急需进一步改善交通基础设施，提高公路运输效率。“埃及大力扩大交通基础设施建设有着迫切的现实需求。”埃及开罗大学经济系教授哈迪布指出，此前由于乡镇一级的道路年久失修、路况变差等原因，埃及交通事故频发，造成重大人员伤亡。道路建设改善升级能直接减少交通事故的发生。埃及中央公众动员和统计局公布的数据显示，埃及2019年全国交通事故数量比2014年下降了约30%。

经过多年努力，埃及的公路建设取得显著进展，全国交通运输网络更加畅通。据本报记者观察，前几年鲜有高速公路连接开罗和二、三线城市，现在埃及已经拥有了较为完善的公路交通运输体系，沿尼罗河两岸及红海沿岸是其公路网的南北主干道，以开罗为中心、向尼罗河三角洲区域辐射的公路网络也很发达，极大方便了民众的交通出行。根据世界经济论坛发布的《2019年全球竞争力报告》，埃及目前在公路基础设施质量方面名列全球第二十八位，较2014年的第118位大幅上升。

（本报开罗12月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 17 版）

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