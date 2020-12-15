人民网>>国际

埃及力推交通基础设施建设

本报驻埃及记者  黄培昭

2020年12月15日05:49  来源：人民网－人民日报
 

埃及总统塞西近日发表声明称，作为国家公路建设项目中的重要一环，政府将在全国主要道路网推动建设服务中心，扩大公路两侧土地开发范围，以此进一步改善交通基础设施条件，促进经济发展。

近年来，埃及政府高度重视并全力推动国内基础设施建设。2014年，塞西政府启动“埃及国家公路建设项目”，计划建设或改造约7000公里高速公路。截至目前，超过5000公里已完成建设，其余部分预计将在未来几个月内全部竣工。根据政府计划，2018—2019财政年度，埃及开展了约2000个公路建设项目。在2019—2020财政年度，埃及将继续推进另外2000个道路建设项目。相关道路维护和升级工作也将在埃及全国12个地区同步展开。

公路交通是埃及民众的重要出行方式，约有95%的货物运输也是通过公路完成。随着经济的发展和人口的迅猛增长，埃及各大城市尤其是首都开罗的交通拥堵问题愈发严重，急需进一步改善交通基础设施，提高公路运输效率。“埃及大力扩大交通基础设施建设有着迫切的现实需求。”埃及开罗大学经济系教授哈迪布指出，此前由于乡镇一级的道路年久失修、路况变差等原因，埃及交通事故频发，造成重大人员伤亡。道路建设改善升级能直接减少交通事故的发生。埃及中央公众动员和统计局公布的数据显示，埃及2019年全国交通事故数量比2014年下降了约30%。

经过多年努力，埃及的公路建设取得显著进展，全国交通运输网络更加畅通。据本报记者观察，前几年鲜有高速公路连接开罗和二、三线城市，现在埃及已经拥有了较为完善的公路交通运输体系，沿尼罗河两岸及红海沿岸是其公路网的南北主干道，以开罗为中心、向尼罗河三角洲区域辐射的公路网络也很发达，极大方便了民众的交通出行。根据世界经济论坛发布的《2019年全球竞争力报告》，埃及目前在公路基础设施质量方面名列全球第二十八位，较2014年的第118位大幅上升。

（本报开罗12月14日电） 

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 17 版）

(责编：郝江震、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved