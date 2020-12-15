巴林批准中国国药集团新冠疫苗注册上市

新华社利雅得12月13日电 （记者涂一帆）麦纳麦消息：巴林国家卫生监督管理局13日宣布，正式批准中国国药集团研发的新冠灭活疫苗在巴林注册上市。

据巴林媒体13日报道，巴林国家卫生监督管理局当天说，此项决定是基于该疫苗在数国进行的临床试验数据及多家权威机构的审查和评估做出的。中国国药集团新冠灭活疫苗国际临床三期试验结果显示，在对42299名接种志愿者检测后，该疫苗的有效率为86%，中和抗体的血清转化率为99%，能100%防止轻症新冠肺炎向中度和重症转化。

巴林国家卫生监督管理局在对该疫苗研发生产过程及产品稳定性的相关科学数据进行审查后，进一步验证了该疫苗的质量，并确认疫苗制造商兑现有关遵循药品生产质量管理规范以及符合国际制药行业标准和巴林卫生监管部门要求的承诺。

巴林国家卫生监督管理局还咨询了巴林临床研究委员会的意见，该委员会由医学专家、科研人员、学者和医师组成，负责审批相关临床试验。巴林免疫事务委员会也已批准该疫苗上市。

自8月10日以来，巴林累计已有7700多名志愿者报名参加中国国药集团新冠灭活疫苗国际临床三期试验。11月3日，巴林正式批准抗疫一线医护人员自愿紧急接种。12月10日，巴林王储兼首相萨勒曼宣布，将为18岁以上的巴林籍人和在巴林长期居留的外国人免费接种疫苗。

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 17 版）

(责编：郝江震、刘洁妍)