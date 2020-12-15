德国加快能源绿色转型

德国能源巨头意昂集团发布的最新报告称，今年前10个月，德国太阳能、风能、生物质能、水力发电及其他可再生能源共发电1950亿千瓦时，较去年同期增长4%。另据弗劳恩霍夫太阳能研究所测算，2020年德国可再生能源发电量将占发电总量的52.5%，较去年提高6.5%。

“德国的电力供应每年都在‘变绿’。过去几年，可再生能源的份额一直稳定增长。”德国联邦经济和能源部官网指出，2000年时，可再生能源仅占德国能源总量的6%，预计到2030年，可再生能源在电力消耗中的占比将达到65%。

太阳能在德国新能源市场的增长尤其令人瞩目。今年前10个月，德国太阳能发电量达430亿千瓦时，超过去年太阳能发电全年总量，是德国所有家庭年电力需求的近两倍。

德国政府十分重视发展绿色清洁能源产业，于2000年首次颁布《可再生能源法》。此后又对该法进行了数次修改完善，其核心内容是对可再生能源产业提供政策倾斜和资金补贴，如设置上网电力保护价格，对可再生能源企业提供长期固定补贴等。目前，德国对可再生能源的年补贴额已超过200亿欧元，为可再生能源的发展利用提供了有力保障，推动了德国电力行业低碳化的快速发展，但同时也面临清洁能源产能过剩、电网拥堵等问题。

随着可再生能源市场逐步成熟，德国政府从2017年开始再度调整能源策略，全面引入竞标机制，补贴不再由政府决定，而是由市场竞价体系确定，以保证较高的市场参与度，促进可再生能源稳步发展。

为实现欧盟节能减排目标，德国还将加速淘汰煤电产能。今年9月1日，德国政府进行了首次“退役竞标”，为提前退役的燃煤电厂提供补偿。1990年以前投运的燃煤电厂如果提前退出，未来10年内获得的政府补偿金额将超过继续运营的收益。这意味着未来几年将有大量煤电产能退出德国市场。

德国联邦外贸与投资署的能源专家罗特玛赫表示，由于看好德国可再生能源产业未来发展前景，越来越多创新型绿色企业正涌入德国并设立生产基地。

（本报柏林12月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 17 版）

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