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新加坡经济呈现渐进复苏态势（国外经济观察）

本报驻泰国记者  丁  子

2020年12月15日05:49  来源：人民网－人民日报
 

新加坡贸易与工业部近期将2020年新加坡国内生产总值预期增幅由此前的“-7%至-5%”调整为“-6.5%至-6%”。新加坡贸工部预测，2021年新加坡经济将恢复增长，预期增幅是4%至6%。新加坡贸工部称，新加坡经济呈现渐进复苏态势，未来经济增长在很大程度上取决于全球经济表现，以及新加坡的疫情防控形势。

今年以来，疫情严重冲击新加坡经济，政府接连出台一系列刺激政策举措，成功止住经济下滑趋势。数据显示，经季节调整后，今年第三季度新加坡经济环比增幅达9.2%。一段时间以来，新加坡的电子制造、制药研发等产业在加快数字化发展进程中显露出快速复苏迹象，其中电子产业就业人数持续扩大，有力带动整体制造业第三季度同比扩张10%。当地媒体援引新加坡星展集团经济师谢光威的分析称，制造业是新加坡经济复苏的基础，预计未来几个月仍将是经济恢复的重要驱动力。

为帮助遭受疫情重创的企业渡过难关，新加坡政府今年上半年持续推出4项总额近1000亿新元（1美元约合1.33新元）的抗疫救助方案，8月通过总额80亿新元的财政预算，并将雇用补贴计划延长4至7个月，取得显著成效。

新加坡政府还积极推动企业间加强合作，共同应对挑战。新加坡政府今年推出的“全国创新挑战计划”受到企业界和学界欢迎。这项计划覆盖运输物流、建筑环境、旅游、海事、会议、展览等领域，旨在征集由业界牵头的方案，解决企业面临的挑战。7月至今该计划共收到300多份创新方案。新加坡企业发展局推出的“东南亚开放式创新挑战计划”，鼓励中小企业与东南亚知名企业合作，在零售、金融科技、农业科技等领域推陈出新，寻找走出困境的办法。

新加坡政府高度重视并持续加大企业创新扶持力度，助力相关产业加速实现数字化转型。不久前落幕的新加坡金融科技节吸引了来自全球130多个国家和地区、超过7000家公司的6万多人参与。新加坡副总理王瑞杰表示，政府将拨款200亿新元，支持未来5年的科研计划，让科技创新帮助企业获得更多发展机遇。

新加坡贸工部长陈振声表示，新加坡企业要通过数字化转型获取新商机，在先进制造、生物医学科技、农业科技、自动驾驶汽车等重点领域抓住机遇。在今年第四轮财政援助中，政府直接投入超过5亿新元协助企业进行数字化转型。有分析报告称，到2023年新加坡的数字经济规模有望扩大4倍以上。

（本报曼谷12月14日电） 

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 17 版）

(责编：郝江震、刘洁妍)
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