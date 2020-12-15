多国人工智能产业加速发展（国际视点）

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人工智能是引领全球新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，正在深刻改变人们的生产生活方式。各国纷纷出台相关政策举措，力促人工智能技术和应用与传统经济融合，助推人工智能产业加速发展。

当前，以人工智能（AI）为代表的新兴信息技术蓬勃发展，人工智能应用技术正加速普及，特别是在医疗健康、教育、金融、安全防务等专业服务领域。咨询公司麦肯锡的一项最新研究发现，疫情防控以来，传统经济加快智能化转型，加速了以人工智能为代表的新技术转化速度，预计到2030年约有30%的工作岗位将实现自动化、智能化。

智能研发提速 机器人显身手

韩国MBN电视台近日推出本国第一位人工智能主播。外形和真人几乎完全相同的人工智能主播，模仿真人的声音和语调，顺利播报了当日的主要新闻和若干条快讯。MBN电视台表示，人工智能主播可以在发生灾难等紧急情况时，迅速向观众播报新闻内容，并可全天候持续工作，节省了大量人力、时间和费用成本。

德国的人工智能医疗机器人“阿达”一直备受关注。当人们在“阿达”的应用界面中输入症状后，“阿达”会通过人工智能算法分析评估病人的症状并给出治疗建议。“阿达”的诊疗“天赋”源于70多名医生、数学家、数据专家和计算机科学家的知识与经验。负责开发“阿达”的科技公司负责人纳特哈特表示：“我们用了7年时间专注研究人工智能的数据处理问题，并建了一个全球医学专家网络来提供医学支持。”目前，全球已有超过300万人使用过“阿达”。2017年，这家初创企业获得了4000万欧元投资。

去年11月，日本NTT公司和日本国立情报学研究所宣布，其研发的人工智能技术挑战当年日本“高考”英语满分200分的笔试题，获得了185分的高分。NTT公司称，他们一直致力于提高人工智能对英语笔试题的自动解答技术、提升其借助深度学习所获得的自然语言处理知识。自2011年起，日本国立情报学研究所和东京大学等合作发起人工智能项目，检验人工智能可在多大程度上模拟人类思考以及解决问题的能力。

不久前，第二届欧盟人工智能联盟大会集中展示了一批典型案例，介绍人工智能应用技术如何助力疫情防控。比如，训练智能机器人来照顾新冠肺炎患者，利用人工智能系统分析病人肺部CT，以减轻医护人员工作压力。比利时鲁汶大学医学影像研究中心主席兼教授苏艾腾表示，实践证明，人工智能比放射医师更能有效地分析肺部CT。

多国出台政策 力促产业发展

近年来，越来越多国家出台政策扶持人工智能产业发展。欧盟今年2月发布《人工智能白皮书》，力促人工智能产业发展。在过去3年里，欧盟用于人工智能研究和创新的资金增至15亿欧元，同比增长70%。欧盟近期还提出了一项重大的专项拨款，用于支持在“数字欧洲”计划下的人工智能研究项目。欧盟希望未来10年每年吸引超过200亿欧元的投资用于人工智能领域。

法国2018年5月出台“法国人工智能战略”，从政策层面力促研究机构将人工智能研发成果商业化。法国政府计划在2022年底前投入15亿欧元用于人工智能产业发展。仅2019年，法国新注册的人工智能企业就达102家。

2019年12月，韩国政府发布“人工智能国家战略”，提出九大领域100个课题，计划2030年时将韩国在人工智能领域的竞争力提升至世界前列。韩国政府力争到2021年成功打造人工智能开发平台、全面开放公共数据，到2024年建立光州人工智能园区，到2029年为新一代存算一体人工智能芯片研发投入约1万亿韩元（1美元约合1090韩元）。

去年6月，日本政府出台“人工智能战略2019”，旨在从全球范围内吸引人才，增强本国人工智能产业竞争力。去年12月，东京大学和软银公司签署协议，宣布将共同打造世界顶尖的人工智能研究所，致力于开展人工智能的基础研究和应用研究。软银将在今后10年为此投资200亿日元（1美元约合104日元）用于相关研究，促进日本人工智能研究及相关产业发展。

应用前景广阔 助益经济增效

专家表示，未来全球可持续增长越来越依赖于数据所创造的价值，而人工智能是数字经济中最重要的应用技术之一。人工智能将在精准农业、远程医疗、自动驾驶等方面大有作为。

普华永道的最新研究指出，到2030年，凭借运用人工智能技术的创新型产品与效率的提升，全球经济总量有望额外增长13.4万亿欧元。研究认为，德国大部分行业尤其是医疗、能源和汽车行业的生产率将因人工智能技术应用而显著提高，预计到2030年德国经济将实现11.3%的额外增加值。韩国政府预计，如果人工智能国家战略相关措施得以有效实施，到2030年，韩国将在人工智能领域创造455万亿韩元经济效益。

日本经济产业省对制造业及建筑业等大约2000家中小企业和提供人工智能服务的企业实施调查，并筛选出可用人工智能替代的业务，估算出如果中小企业引进人工智能技术，到2025年将产生11万亿日元的经济效益，可在一定程度上解决少子老龄化造成的劳动力缺口问题。

韩国延世大学教授金时镐指出，随着人工智能产业的发展，各国政府需要研究各种可能出现的新问题，包括以基本劳动力为中心的工作岗位消失、人工智能服务安全性、数据安全等问题，提前研究应对策略以及必要的法律和制度修订。

（本报布鲁塞尔、首尔12月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)